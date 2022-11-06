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上班族好消息！中山高汐止段主線提早至明上午5時通車

▲▼蘇貞昌與王國材視察心國1南向汐止交流道(10k)邊坡搶修進度。（圖／高公局提供）

▲蘇貞昌（中）與交通部長王國材（舉右手者）視察國1南向汐止交流道（10k）邊坡搶修進度。（圖／高公局提供）

生活中心／台北報導

國道1號南向汐止交流道因邊坡坍方封閉，交通部高速公路局宣布明（7）天上午5時主線兩線車道全部通車，比預訂通車時間再提前1小時。

行政院長蘇貞昌今上午視察該路段時才說「如果能更早一點開放更好，差3小時一定差很多。」高公局下午即宣布提早1小時通車。

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高工局表示，今日汐止地區雨勢稍微緩和，施工作業提前，預計今晚進行車道調整及相關行車安全設施佈設等作業，請行經該路段的用路人依現場指示牌面及速限行駛，留意現場施工人員的安全。

此外，南下出口集散道及匝道預計13日上午6點前開放。搶修期間國道1號南下前往國道3號與國道1號南出汐止地區的民眾提前改道。高公局建議用路人提早改道行駛，改道3路線如下：

(一)基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入。
(二)地區車輛可多利用地方道路(台5甲等)往汐止、新台五交流道再進入國道。
(三)國道1號南向往汐止、南港方向車輛，請提前於五堵交流道駛出利用地方道路(台5甲)。

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