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遭炸物老闆怒吼　唐寶寶PO文嚇抖「不要再買東西」：也不參加表演

▲國民美食鹽酥雞。（圖／記者周宸亘攝）。

▲唐寶寶買炸物忘記帶錢包出門。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

新北市一位媽媽心寒在臉書表示，罹患唐氏症的兒子4日到永和復興路買了40元的炸物，忘記帶錢包，馬上跟老闆道歉，怎料店家居然打電話叫警察，並怒嗆「我才不管他是什麼症」，嚇得兒子全身發抖、結巴到說不出話。事後，該名唐寶寶在臉書發文，再也不敢出門買東西，也不要參加任何表演活動。

唐寶寶在臉書發文，「我自己不好，我需要冷靜，最近我不要再參加任何表演，也不要再買東西了。我只要和阿公阿嬤在一起」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自FB）

▲唐寶寶表示，不要再出門買東西了。（圖／翻攝自當事人FB）

不少網友在底下留言鼓勵他，「你很棒，阿姨都喜歡看你的表演，千萬不要放棄表演和學習買東西，阿姨們都愛你支持你喔」、「你很棒不是你的問題，我也是會忘記帶錢包出門，以後注意一下就好，別太自責，加油你很棒」、「姐姐跟你說，一次學習，以後你就知道怎麼面對兇兇的大人。你可以學會之後，分享給更多跟你一樣的朋友們」。

也有網友在臉書「爆廢公社」發文，唐氏症從外表就能看出，而且唐寶寶已經向店家道歉了，也表示要打電話請家人拿錢過來，但店家卻選擇大聲瘋狂怒吼，並且還報警，「根據後續追蹤，那位唐氏症患者靠自己的努力練習獨輪車，已經能上街頭表演了，但是被老闆飆罵過後，一直認為自己不好，表示再也不敢出門買東西與表演才藝了。」

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