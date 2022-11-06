PLG開幕戰開打！小弟弟「目光超誠實」猛盯這裡　網笑：很難斷奶

▲富邦勇士張宗憲 。（圖／PLG提供）

記者朱祖儀／綜合報導

第3季PLG開幕戰5日由上季冠軍賽對戰組合拉開序幕，最後富邦勇士在主場以102比94擊敗新竹攻城獅開胡。不過不只場上球員表現亮眼，也有民眾發現台下「嬌點」，一名女子穿著清涼，大方展現自己的好身材，一旁的小弟弟也被吸引，目光完全無法移開，網友紛紛笑說「很難斷奶！」

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▲弟弟的眼神很誠實。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」分享一張照片，看到賽事轉播時，鏡頭帶到一名長髮辣妹身上，只見她上半身穿著「紫色毛毛比基尼」，大方露出豐滿北半球，外面再搭配一件同色系短版小外套，非常認真在看球賽，還高舉右手替自己支持的球隊加油。不過吸睛的不只辣妹的魔鬼身材，還能看到一旁的小弟弟也被對方渾圓雙球吸引，根本無心關注球賽。

▲「Uny優妮」擁有魔鬼身材。（圖／uuuuuu.30_3_ IG授權提供）

不少網友看到照片後，都被小弟弟的「誠實目光」逗樂，表示「弟弟可能肚子餓了」、「全場就這個弟弟在認真看球」、「弟弟說：球不是這樣玩的」、「從小到老都喜歡，可見男人很專情」、「一樣都是球，弟弟的選擇正確」、「男人的志向從小培養」、「這孩子好貼心孝順，知道要看著奶奶，不讓她亂跑」、「真好，還能這麼光明正大」。

▲「Uny優妮」大方展現好身材。（圖／uuuuuu.30_3_ IG授權提供）

也有不少人搜出辣妹的IG，發現她叫做「Uny優妮」，在IG上擁有上千名粉絲，算是小有名氣。從她先前分享的貼文也可以看到，她應該是新竹攻城獅隊的球迷，曾穿過同套「戰服」看過球賽。另外，也有眼尖網友發現轉播畫面的記分板，是新竹攻城獅對陣福爾摩沙台新夢想家，並非5日的第3季PLG開幕戰。

▼▲「Uny優妮」不吝嗇分享好身材。（圖／uuuuuu.30_3_ IG授權提供）