蔣萬安控「被國家機器追殺」　喊話：擋不住我為人民追討真相決心

▲「台北市長候選人電視辯論會」蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

記者詹宜庭／台北報導

台北市長選舉候選人電視辯論會5日登場，在最後結論階段，國民黨候選人蔣萬安表示，自己曾因公布疫苗採購保密協議例外規定遭到民進黨立委圍剿，但他不曾退縮，因為捍衛人民知的權利是他的職責所在，即使民進黨發動國家機器追殺，都擋不住他為人民追討真相的決心，「為了市民的權益會絕對力拼到底，對抗中央執政政府。」

蔣萬安指出，每一個人在這個社會上都有很多的身份，他過去的工作是矽谷律師，在美國最激烈的商場戰爭中為客戶拚命，現在的職務是立法委員，面對的是監督政府預算，為人民據理力爭。在家裡則是三寶爸，面對孩子的哭聲、吵鬧，跟在立法院打仗是很相似的。

蔣萬安說，身為台北市長候選人，一步一腳印爭取市民對自己的認同，身分或許會隨著人生的歷程而改變，但是個性卻始終如一，因為不管是工作、生活，從以前到現在，總是把握每分每秒，要做到最好，「這就是為什麼我喜歡台北，因為台北是一座追求巔峰的城市。」

「我們只要第一，不許第二，台北市民的標準也是最高的。」蔣萬安表示，他們擁抱過程也在乎結果，但這些年來，台北並未發生劇烈變化，仔細觀察卻有很多他在意的事情正在點滴流失著，就像一堵開始漏水的牆。他看到很多長輩笑容可掬，但眼角的皺紋與白髮卻越來越多，走路也越來越慢，只能在回家的路上挨著牆爬樓梯，他們每天最期待的是接到孩子的電話，但其實孩子並沒有出國，只是為了更輕鬆地過活離開了台北，他們的地址50年沒有改變，可是家卻逐漸斑駁老舊，「我知道台北的老舊只是外表，它仍然有一顆年輕的心，可望再次改變的機會。」

因此，蔣萬安提出四項發展與五大中心，除了以國際觀讓台北重新與世界接軌，還要將自己對家庭的責任感，擴大到讓所有市民能安居樂業，並以矽谷當律師的經驗作為台北市未來科技大城的基礎。

蔣萬安指出，新的市長會有新的風格，也會讓台北變得不一樣，「我是最適合擔任台北市長的人選，因為我有改革的決心，這個決心絕對不是掛在嘴巴上說而已，而是要用實際的行動展現。」蔣萬安補充，他不僅監督政府疫苗採購預算，還揪出說謊的人，在謊言瀰漫到最高峰的時後，公布了疫苗採購保密協議的例外規定，讓謊言無所遁形。

蔣萬安透露，自己因為公布例外規定遭到民進黨立委圍剿，但他不曾退縮，因為捍衛人民知的權利是他的職責所在，即使民進黨發動國家機器追殺，都擋不住他為人民追討真相的決心，「我是溫暖又有魄力的人，我擔任立委如此，未來擔任市長也一樣，只要是為了市民的權益，絕對力拼到底，對抗中央執政政府。」

蔣萬安說明，他擔任立法委員六年多，這「民代」經驗讓他未來在台北市更加分，例如最令人敬佩的台中市長盧秀燕也是在地立委出身，成為市長之後得到市民高度肯定，這證明了擁有民代的經驗來擔任市長，能更理解市民的心聲與需求，轉化為實際可行的政策。

蔣萬安表示，在疫情期間，他於台北市12個行政區中推動了愛心待用餐，並在萬華設立了心理諮詢據點，在疫情前線和人民站在一起，同理民眾的苦悶與煩憂。這幾年，辦公室也提供了各項市民服務，沒有一刻停歇，「我確信這些都是未來擔任市長的養分，同時發揮民意代表懂得傾聽的特質，將台北打造成以服務為導向的城市。」

蔣萬安強調，他要讓台北在自己的帶領之下走進世界，「我的目標就是要讓台北市民到世界的每一個城市，不管是倫敦、紐約、東京或首爾，當被問到來自哪個城市，都可以大聲驕傲地說『我來自台北』。」

蔣萬安呼籲，他要以他矽谷的經驗作為治理台北的基礎，將矽谷多元、包容、活力、創新帶進台北，讓台北成為機會、希望與世界之都，「我是那個全力以赴的蔣萬安，是撐起台北的蔣萬安，是能夠將正向力量、善良、正直帶入城市的蔣萬安。」