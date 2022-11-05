　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安控「被國家機器追殺」　喊話：擋不住我為人民追討真相決心

▲▼「台北市長候選人電視辯論會」蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

▲「台北市長候選人電視辯論會」蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

記者詹宜庭／台北報導

台北市長選舉候選人電視辯論會5日登場，在最後結論階段，國民黨候選人蔣萬安表示，自己曾因公布疫苗採購保密協議例外規定遭到民進黨立委圍剿，但他不曾退縮，因為捍衛人民知的權利是他的職責所在，即使民進黨發動國家機器追殺，都擋不住他為人民追討真相的決心，「為了市民的權益會絕對力拼到底，對抗中央執政政府。」

蔣萬安指出，每一個人在這個社會上都有很多的身份，他過去的工作是矽谷律師，在美國最激烈的商場戰爭中為客戶拚命，現在的職務是立法委員，面對的是監督政府預算，為人民據理力爭。在家裡則是三寶爸，面對孩子的哭聲、吵鬧，跟在立法院打仗是很相似的。

蔣萬安說，身為台北市長候選人，一步一腳印爭取市民對自己的認同，身分或許會隨著人生的歷程而改變，但是個性卻始終如一，因為不管是工作、生活，從以前到現在，總是把握每分每秒，要做到最好，「這就是為什麼我喜歡台北，因為台北是一座追求巔峰的城市。」

「我們只要第一，不許第二，台北市民的標準也是最高的。」蔣萬安表示，他們擁抱過程也在乎結果，但這些年來，台北並未發生劇烈變化，仔細觀察卻有很多他在意的事情正在點滴流失著，就像一堵開始漏水的牆。他看到很多長輩笑容可掬，但眼角的皺紋與白髮卻越來越多，走路也越來越慢，只能在回家的路上挨著牆爬樓梯，他們每天最期待的是接到孩子的電話，但其實孩子並沒有出國，只是為了更輕鬆地過活離開了台北，他們的地址50年沒有改變，可是家卻逐漸斑駁老舊，「我知道台北的老舊只是外表，它仍然有一顆年輕的心，可望再次改變的機會。」

因此，蔣萬安提出四項發展與五大中心，除了以國際觀讓台北重新與世界接軌，還要將自己對家庭的責任感，擴大到讓所有市民能安居樂業，並以矽谷當律師的經驗作為台北市未來科技大城的基礎。

蔣萬安指出，新的市長會有新的風格，也會讓台北變得不一樣，「我是最適合擔任台北市長的人選，因為我有改革的決心，這個決心絕對不是掛在嘴巴上說而已，而是要用實際的行動展現。」蔣萬安補充，他不僅監督政府疫苗採購預算，還揪出說謊的人，在謊言瀰漫到最高峰的時後，公布了疫苗採購保密協議的例外規定，讓謊言無所遁形。

蔣萬安透露，自己因為公布例外規定遭到民進黨立委圍剿，但他不曾退縮，因為捍衛人民知的權利是他的職責所在，即使民進黨發動國家機器追殺，都擋不住他為人民追討真相的決心，「我是溫暖又有魄力的人，我擔任立委如此，未來擔任市長也一樣，只要是為了市民的權益，絕對力拼到底，對抗中央執政政府。」

蔣萬安說明，他擔任立法委員六年多，這「民代」經驗讓他未來在台北市更加分，例如最令人敬佩的台中市長盧秀燕也是在地立委出身，成為市長之後得到市民高度肯定，這證明了擁有民代的經驗來擔任市長，能更理解市民的心聲與需求，轉化為實際可行的政策。

蔣萬安表示，在疫情期間，他於台北市12個行政區中推動了愛心待用餐，並在萬華設立了心理諮詢據點，在疫情前線和人民站在一起，同理民眾的苦悶與煩憂。這幾年，辦公室也提供了各項市民服務，沒有一刻停歇，「我確信這些都是未來擔任市長的養分，同時發揮民意代表懂得傾聽的特質，將台北打造成以服務為導向的城市。」

蔣萬安強調，他要讓台北在自己的帶領之下走進世界，「我的目標就是要讓台北市民到世界的每一個城市，不管是倫敦、紐約、東京或首爾，當被問到來自哪個城市，都可以大聲驕傲地說『我來自台北』。」

蔣萬安呼籲，他要以他矽谷的經驗作為治理台北的基礎，將矽谷多元、包容、活力、創新帶進台北，讓台北成為機會、希望與世界之都，「我是那個全力以赴的蔣萬安，是撐起台北的蔣萬安，是能夠將正向力量、善良、正直帶入城市的蔣萬安。」

►飛利浦小旋風電動洗鞋機1090元！輕鬆把鞋子變乾淨

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
台北高房價、社宅怎解？　陳時中、蔣萬安、黃珊珊解方一次看
房東潛入租客家「性侵寵物狗」！　超噁畫面曝
台灣史上最強辯論會！　鄉民點名這一場：真的戰神
好友炸喜訊！他包6600元「沒參加婚禮」　結局被封鎖了
台灣大賽今首戰！　王柏融現身球場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台北高房價、社宅怎解？　陳時中、蔣萬安、黃珊珊解方一次看

蔣萬安「孩子哭鬧像立院打仗」　她嗆：小看議事「非常失言」

「卓冠廷揪黃捷」三峽掃街拜票！廖宜琨公開1日行程　一天跑6地

陳時中辯論感性回顧防疫　蔣萬安控國家機器追殺、黃珊珊強打藍綠

聽取養豬青年建言　張麗善：兼顧發展產業與保護消費者

陳時中拋藍白棄保　黃珊珊稱台北是彩色、蔣萬安嗆「只糾結顏色」

三寶爸辯論會上妙喻　蔣萬安：孩子吵鬧聲就像立法院打仗

陳時中強攻「大巨蛋爭議」　黃珊珊打藍綠、蔣萬安嘆淹沒在口水中

蔣萬安拋7問！陳時中回嗆裝睡叫不醒　黃珊珊酸馬桶、深蹲換車票政見

影／用正能量迎戰！金曲歌后操刀陳時中競選歌曲「感謝有你」

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

蘆洲弟無照違停拒配合　群警對峙激動狂喊下車

小S護大S嗆酸民「瞎了狗眼」　曝S媽嗨見具俊曄：阿der~~~

賈永婕陶醉老公獻唱：帥翻了！　沒被邀合唱委屈「怎麼不是我」

35人求職遭上銬囚禁1個月　3人亡棄屍山區1遺體搜尋中

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

台北高房價、社宅怎解？　陳時中、蔣萬安、黃珊珊解方一次看

蔣萬安「孩子哭鬧像立院打仗」　她嗆：小看議事「非常失言」

「卓冠廷揪黃捷」三峽掃街拜票！廖宜琨公開1日行程　一天跑6地

陳時中辯論感性回顧防疫　蔣萬安控國家機器追殺、黃珊珊強打藍綠

聽取養豬青年建言　張麗善：兼顧發展產業與保護消費者

陳時中拋藍白棄保　黃珊珊稱台北是彩色、蔣萬安嗆「只糾結顏色」

三寶爸辯論會上妙喻　蔣萬安：孩子吵鬧聲就像立法院打仗

陳時中強攻「大巨蛋爭議」　黃珊珊打藍綠、蔣萬安嘆淹沒在口水中

蔣萬安拋7問！陳時中回嗆裝睡叫不醒　黃珊珊酸馬桶、深蹲換車票政見

影／用正能量迎戰！金曲歌后操刀陳時中競選歌曲「感謝有你」

明天清晨最冷「低溫再掉1字頭」！下周回暖6天　3地仍有雨彈襲擊

台北高房價、社宅怎解？　陳時中、蔣萬安、黃珊珊解方一次看

蔣萬安「孩子哭鬧像立院打仗」　她嗆：小看議事「非常失言」

不怕句點王　4個訣竅讓你跟陌生人超好聊

雲林首座寵物公園啟用　汪星人專屬運動空間...讓毛小孩盡情奔跑

「卓冠廷揪黃捷」三峽掃街拜票！廖宜琨公開1日行程　一天跑6地

遠銀樂觀看台灣明年景氣　會升息但步調不像美國！

詐騙老招！婦接「檢察官」電話險交出130萬存款　還把警察轟出去

陳時中辯論感性回顧防疫　蔣萬安控國家機器追殺、黃珊珊強打藍綠

台大最常被退學是1類人！葉丙成比喻：臨老入花叢　籲家長改變觀念

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

政治熱門新聞

呱吉點出黃珊珊1問題　他驚：那就贏了

蔣萬安提問「關水門」　陳時中嗆：我再講一遍看他懂不懂

即／首例！25歲曾聖光戰死烏　趙少康發聲

「選舉賭盤」最熱縣市曝光！　桃園選情組頭看好他

畫面曝光！警大校長跟角頭共赴招待所　還有傳播妹同歡

LIVE／陳時中、蔣萬安、黃珊珊辯論登場！　現場直播看這裡

朱學恒翻車了！　臉書被灌爆「快打韓國瑜」

快訊／北市長辯論登場　蘇煥智幕僚闖入會場搶mic抗議秒被架走

蔣萬安影射店員遇刺「陳時中害的」　競辦怒：違背人性

陳時中諷蔣萬安身世　砲打柯文哲：市民變「往上爬的工具」

迎戰下午辯論　陳時中氣勢秘密武器流出

快訊／陳時中出政治考題「新竹換台北」　蔣萬安提公共政策避答

陳時中直問大巨蛋誰負責？黃珊珊：國民黨弊案、民進黨卡關

蔣萬安批卡育兒津貼　陳時中：要大聲講「不是說不行就不行」　

更多熱門

相關新聞

卓冠廷揪黃捷三峽掃街拜票！廖宜琨公開1日行程

卓冠廷揪黃捷三峽掃街拜票！廖宜琨公開1日行程

2022九合一大選倒數，越接近投票日，選情就越激烈，新北市第8選區各候選人，從白天忙到晚上，一整天都在跑行程，就是希望可以獲得民眾的支持，民進黨新北市議員候選人卓冠廷，今（5）日找來高雄市議員黃捷站台，在中午12時30分於三峽北大社區拜票；另外，民進黨新北市議員候選人廖宜琨則分享自己一整天的行程。

陳時中辯論感性回顧防疫　蔣萬安控國家機器追殺、黃珊珊強打藍綠

陳時中辯論感性回顧防疫　蔣萬安控國家機器追殺、黃珊珊強打藍綠

影／金曲歌后操刀陳時中競選歌曲「感謝有你」

影／金曲歌后操刀陳時中競選歌曲「感謝有你」

批陳時中「態度非常傲慢」　黃珊珊：顯然沒辦法當好父母官

批陳時中「態度非常傲慢」　黃珊珊：顯然沒辦法當好父母官

黃珊珊稱「不原諒擋疫苗的人」　陳時中：她應該去怪中國

黃珊珊稱「不原諒擋疫苗的人」　陳時中：她應該去怪中國

關鍵字：

2022九合一大選2022台北市長蔣萬安辯論

讀者迴響

熱門新聞

伊能靜罕見「揭離婚哈林主因」！3關鍵讓她崩潰

林俊傑不藏了！演唱會大方「帶她上台」

鍾明軒留學1月「技術都不如台灣」！

賀瓏笑超粒方「換臉還是醜」！道歉被甩巴掌

「中壢囚禁案」女房仲雙手潰爛幫吐血死者CPR

25歲阿美族戰士陣亡烏克蘭！　遭爆在台積欠百萬債務

46歲女星愛女6個月罹罕病「醫診斷活不過2歲」！

超商美式、拿鐵買6送6限時1天搶

快刪除！5款APP會偷錢　超過萬人受害

25歲阿美族戰士戰死烏克蘭！　立射訓練影片曝光

台男戰死　生前曝：聽見砲聲就怕

想包養單親媽試車被騙1.6萬元！他用這招報仇

林玉書證實退賽《全明星4》告別黃隊

開箱年收6億天后闆娘台中105坪豪宅

前妻衝上台鬧婚　擴音器嗆「渣男騙感情」

更多

最夯影音

更多
夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口
新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面