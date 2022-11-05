人夫隨身碟沒收！正宮好奇點開驚見4段「吞吐擦擦片」　心寒提告

▲高雄人夫外遇，正宮驚見隨身碟4段極樂影片崩潰。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名人妻無意間發現丈夫放在電腦上的隨身碟，便隨手點開裡面檔案，沒想到卻赫見4段丈夫偷情的極樂影片，其中還有小三拿衛生紙替丈夫擦拭生殖器、口交等畫面，她氣得對丈夫及小三提告求償。法院審理後，判兩人須連帶賠償正宮15萬元。

正宮提告主張，她2020年1月間在家中的電腦上發現丈夫遺留的隨身碟，於是好奇點開裡面的檔案，沒想到卻赫見丈夫與小三同遊遊樂園的親吻照，另外還有4段不堪入目的影片。

正宮盛怒之下點開影片，發現裡面有多段丈夫與小三視訊裸聊的畫面，甚至還有小三拿衛生紙替丈夫擦拭生殖器，並為其口交及自慰的畫面，讓她大為崩潰，氣得對丈夫及小三提告求償。

對此，人夫與小三不否認姦情，但強調正宮對於婚外情早已知情，且默許兩人交往，並強調正宮的侵權行為請求權已經超過時效，因此請求法官駁回正宮之訴。

不過，法官勘驗影片等相關事證，認定兩人確實侵害正宮配偶權，而影片確實有幾段超過時效，但其中有一段2019年5月間的影片，而人夫與小三也未舉證正宮早在發現影片前就知道兩人姦情，因此認定該段影片並無超過2年的消滅時效，認為正宮求償有理，最終判決兩人須連帶賠償正宮15萬元。全案可上訴。