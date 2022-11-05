喝冰奶茶+炸物！她半夜突胃痛「上半身動不了」　醫曝原因

▲醫師提醒，秋冬天是胃腸疾病的高發期，平時要規律飲食，儘量少吃對腸胃有刺激作用的食物。（示意圖／翻攝自Pexels）





文／CTWANT

即使是微涼的秋天，仍有許多人會喝冷飲。大陸一名劉姓女子日前喝了一杯冰奶茶，接著再吃了油炸食物，沒想到到了半夜突然覺得胃痛，之後整個上半身麻掉動不了，緊急就醫。醫師診斷，劉女是乳酸性酸中毒、急性胃腸炎，伴有過度換氣綜合症。

根據陸媒《江蘇新聞》報導，江蘇省常州市一名劉姓女子表示，在路邊點了一杯少冰的奶茶，並吃了一些油炸小吃，當時感覺沒有異狀，但到了凌晨一兩點突然覺得胃很難受、想吐，原本以為是低血糖，吃了顆糖就去休息，結果越來越難受，雙手開始發麻，緊急被家人送到急診。

▲劉女上半身幾乎動不了，被緊急送醫。（圖／翻攝自微博／新聞晨報）

劉女說，「上車不到5分鐘，麻的感覺越來越嚴重，整個上半身基本已經不能動了，而且呼吸困難。」經檢查後，劉女的血乳酸為7.6mmol/L，血PH值7.46，二氧化碳分壓20mmHg。

醫師診斷，劉女是乳酸性酸中毒、急性胃腸炎，伴有過度換氣綜合症。醫師說明，乳酸性酸中毒後可能會出現全身痠軟、口唇發紺、低體溫、低血壓、呼吸困難等症狀，也有部分患者會有嚴重的腹痛症狀，「喝冰飲料，胃腸道可能會受到刺激，胃腸道粘膜可能會缺血，再進食油膩的物質肯定更不消化，出現急性胃腸功能紊亂，急性胃腸炎。」

所幸經過治療後，劉女目前已無大礙。醫師提醒，秋冬天是胃腸疾病的高發期，平時要規律飲食，儘量少吃對腸胃有刺激作用的食物，如冰淇淋、冷飲等，同時要做好腹部保暖，避免受涼。

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