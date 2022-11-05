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想包養單親辣媽　約試車被騙1.6萬元！他用這招報仇鬧到警察上門

▲▼性交易,紅燈區（圖／取自Pixabay）

▲簡男想包養鄭女，約試車被騙錢。（示意圖／取自Pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

新竹一名簡姓男子在網路上認識鄭姓單親媽媽「柒柒」後，表示願意每月給她3-4萬元包養，2人約了一天試車，結果柒柒在拿到試車費8千元後，趁簡男洗澡時把他錢包裡剩下的8千元也拿走並逃跑，簡男不滿被白拿1.6萬元，氣得透過友人設局約出柒柒，見面後逼她還錢，最後2人互告強制、竊盜等。

根據判決書內容，簡男去（2021）年從「iSugar」網站認識柒柒後，相約4月某天到旅館試車，談好試車費1.3萬元，2人見面時，柒柒說試車費改8千元就好，簡男便開心地付完錢先去洗澡。

柒柒趁著這時將簡男錢包內剩餘的8千元也拿走，並以媽媽為由說要下樓一趟，簡男聽了也沒起疑心，沒想到柒柒就再也沒回房間。

▲▼性交易,紅燈區（圖／取自Pixabay）

▲鄭女趁簡男洗澡時落跑。（示意圖／取自Pixabay）

簡男5月發現柒柒再度於「iSugar」上線，氣不過當時被白拿錢，就請不知情的友人李男以有意包養為由去約柒柒。

柒柒抵達約好的飯店房間後，簡男便出現說「終於找到你」，並將她的手機和現金900元奪走，要求她將當時的錢還出來。最後2人僵持不下決定報警，簡男控告詐欺及竊盜罪，柒柒則告簡男強盜罪。

簡男表示，他只是希望拿回柒柒當時騙走、偷走的錢，拿她的手機和錢包是擔心她會跑走，沒想到不但沒成功拿到錢，反而還被告。

法官則認為，簡男確實犯強盜罪，判處拘役20日，另鄭女則和簡男私下和解，願意賠償簡男損失的金額，不過法官認為鄭女犯詐欺及竊盜罪，各判處拘役20日，定應執行拘役30日，得易科罰金。

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