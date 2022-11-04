高端評估數據曝光！3劑防中重症死亡效力逾9成「和莫德納BNT相當」

記者嚴云岑／台北報導

食藥署專家會議認同高端疫苗符合疫苗保護效益。指揮中心今（4）日公布分析方法，以內政部戶政系統、指揮中心公布之本土中重症及死亡資料等進行串聯，在控制確診、中重症及死亡率等干擾因子下，得出真實世界疫苗保護力。發言人莊人祥表示，在不分年齡層前提下，打3劑高端疫苗防中重症死亡效力逾9成，「和莫德納BNT相當」。

衛生福利部食品藥物管理於昨召開高端疫苗保護效益評估專家會議，就高端疫苗整體保護效益報告、國內某醫學中心資料庫分析報告、以及全國性預防接種資訊管理系統與傳染病通報系統資料庫之大數據資料，顯示接種高端疫苗對於預防中重症、死亡具有保護效益，因此專家會議一致決議認同高端新冠肺炎疫苗符合疫苗保護效益。與會專家出席15人，主席不參與投票，14人同意，0人不同意，高端疫苗EUA免於廢止命運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼指揮中心公布高端EUA核准歷程及保護效益審查說明。（圖／指揮中心提供）





食藥署長吳秀梅表示，高端疫苗保護效益結果顯示，18-64歲國人接種各廠牌之疫苗組合之中重症及死亡情形，顯示接種高端疫苗的國人，相較於接種AZ、BNT、莫德納疫苗或其他混打組合，其對於預防中重症、死亡的保護效益相近。65歲以上的年長者族群，亦可觀察到相同的保護效益結果。基於真實世界接種結果之實證資料，可佐證高端疫苗具有保護效益。

吳秀梅提到，新冠疫苗比較性保護效益評估，是基於國內某臨床單位醫護與行政人員2萬餘名之世代研究，針對研究對象施打三劑疫苗、比較注射不同疫苗之突破性感染率。整體而言，高端疫苗作為追加劑其突破感染率與兩種mRNA疫苗相近。

▲▼指揮中心公布高端EUA核准歷程及保護效益審查說明。（圖／指揮中心提供）

依全國疫情統計公開數據之次級資料分析與未施打疫苗者相比，推估三劑各式疫苗混打之綜效可防死亡達約90%，高端新冠肺炎疫苗綜合證據報告以24項動物試驗、12項臨床試驗、16篇國際刊（其中10篇同儕審查期刊發表)，佐證上述比較性保護效益研究及次級資料。CEPI追加劑混打試驗之初步結果提供混打中和抗體之免疫原性資訊。

高端分析方法是採回溯性世代追蹤研究設計(Retrospective cohort study)，以內政部戶政系統、疾管署預防接種系統、傅染病通報系統、指揮中心公布之本土中重症及死亡資料，以證號＋生日進行串聯，計算各疫苗接種組別確診、中重症及死亡率、並以Multiple Logistic Regression分析控制年齡性別等干擾因子下，不同疫苗組合興保護效力（確診、中重症、死亡)之勝算比(OR)，最後比照國際計算方式以(1-OR) ，並計算95%信心水準，得出真實世界疫苗保護力（VE）。

若以不分年齡層族群來看，接種三劑高端疫苗在中重症保護效力高達91.4%，高於莫德納87.4%、AZ疫苗65.9%，但低於BNT疫苗95.8%；在死亡率效力分析上，接種高端疫苗對於死亡的保護力也有90.3%，略高於莫德納90%，但低於BNT疫苗的95.6%。

不過，在65歲以上族群中，無論是中重症或死亡，保護效力最高的都是莫德納。在中重症保護效力上，第二名為高端，第三名為BNT，AZ最低僅46.2%；在死亡疫苗保護效力上，第二名則為BNT，第三名為高端，兩者分別為87%與86.9%相差不大。

▲▼指揮中心公布「年齡別疫苗組合」中重症人數、疫苗保護中重症效力分析。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！