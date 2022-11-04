1千元茶葉禮盒賄選！　礁溪鄉代候選人遭調查...20萬元交保

▲▼礁溪鄉周姓鄉代候選人與樁腳共3人，涉嫌以每盒1千元共200盒茶葉禮盒賄選。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣礁溪鄉第一選區周姓鄉民代表候選人及胡姓及林姓樁腳，涉嫌以每盒價值約新台幣1000元之茶葉禮盒賄選，檢警專案小組3日持搜索票搜索8處，在周姓候選人住處查扣茶葉禮盒40盒，在胡姓樁腳住處查扣茶葉禮盒196盒，並拘提候選人及樁腳共3人到案。偵訊後，檢察官分別諭知以20萬、20萬、10萬元交保候傳。

宜蘭地檢署表示，獲報宜蘭縣礁溪鄉第一選區周姓鄉民代表候選人及其樁腳胡姓及林姓男子，涉嫌以每盒價值約新台幣1000元之茶葉禮盒賄選後，經向宜蘭地方法院聲請搜索票後，專案小組於昨（3）日持搜索票搜索8處，在周姓候選人住處查扣茶葉禮盒40盒，在胡姓樁腳住處查扣茶葉禮盒196盒，並拘提候選人及樁腳共3人到案。

檢警另傳喚收受茶葉禮盒之選民8人到案說明，其中6人並交出已收受之茶葉禮盒6盒，檢察官偵訊後，認周姓候選人及胡姓、林姓樁腳，涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，檢察官分別諭知以20萬、20萬、10萬元交保候傳，其餘人等訊問後均請回。