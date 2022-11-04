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桃園人挺桃園！票投「八德興仁環保夜市」夜市消費券加碼送

▲▼桃園,八德興仁環保夜市,消費券,鄭文燦,樂購節,2022迺夜市joy環保。（圖／桃園市環保局提供）

▲八德興仁環保夜市代表桃園參加「2022迺夜市joy環保」票選活動，為鼓勵大家積極投票，桃園市環保局推出「夜市消費券」加碼送活動。（圖／桃園市環保局提供，下同）

地方中心／綜合報導

桃園人挺桃園夜市，八德興仁環保夜市代表桃園市參加環保署辦理的「2022迺夜市joy環保」環保夜市票選活動，為鼓勵大家積極上網投票支持桃園在地環保夜市，桃園市環保局於10月30日結合八德興仁環保夜市，推出「夜市消費券」加碼送活動。民眾只要完成投票，不僅可以獲得抽萬元金級環保旅宿大獎及iphone 14的機會，還可以獲得50元的夜市消費券，愛地球又可以省荷包。

▲▼桃園,八德興仁環保夜市,消費券,鄭文燦,樂購節,2022迺夜市joy環保。（圖／桃園市環保局提供）

鄭文燦市長致詞時表示，為了帶動夜市綠色經濟，並鼓勵環保行為，環保局特別結合八德興仁環保夜市，推出「夜市消費券」。即日起至11月15日，民眾只要出示完成環保夜市票選活動的截圖，或自備環保餐具或購物袋來夜市消費，即可獲得集點卡，集滿5點就可以換50元的夜市消費券，以環保行為振興在地經濟；為了讓更多市民可以一同環保愛地球，現場加碼補助夜市消費券6,000張！共計8,000份夜市消費券，此外，桃園市民到護守桃花源臉書貼文下方上傳投票截圖，外加tag好友，還能加碼抽Iphone 14 Pro Max 1台（詳請可至護守桃花源臉書查詢https://www.facebook.com/tydep.gov），邀請市民共同走出戶外，做伙來八德環保迺夜市。

▲▼桃園,八德興仁環保夜市,消費券,鄭文燦,樂購節,2022迺夜市joy環保。（圖／桃園市環保局提供）

鄭文燦市長指出，樂購節是屬於桃園特有的活動，目的是在鼓勵全民響應綠生活，在生活中實踐環保，每年都吸引超過數萬人參與。除了鼓勵民眾支持「綠色消費」，選購具有碳足跡標籤及環保標章的綠色產品之外，本年度結合八德興仁環保夜市推出夜市消費券，鼓勵民眾自備環保餐具或購物袋至夜市消費。八德興仁花園夜市自109年起，由環保局輔導轉型為環保夜市，於111年持續優化各項環保作為，從減用一次性餐具開始，持續推動外帶減塑，在夜市內設置二手袋循環箱供民眾取用，以減少塑膠袋的用量；另外，為改善夜市油煙問題，夜市攤商裝設油煙防制設備率達到75%以上，提升空氣品質，讓民眾可以舒服地逛夜市；夜市的餐飲廢水也全數回收處理，並將回收水作為澆灌、洗地等用途，讓水資源可達到有效的循環再利用。

▲▼桃園,八德興仁環保夜市,消費券,鄭文燦,樂購節,2022迺夜市joy環保。（圖／桃園市環保局提供）

▲▼桃園,八德興仁環保夜市,消費券,鄭文燦,樂購節,2022迺夜市joy環保。（圖／桃園市環保局提供）

除了鼓勵民眾環保逛夜市，桃園市環保局也自8月起，透過111年樂購節系列活動辦理，邀請民眾共同募捐愛心發票，全數捐做公益，轉贈於八德區天使發展中心，共同關懷在地身心障礙孩童。同時，鄭市長也加碼捐贈綠色商品，包含環保洗碗精10箱、八德農會糙米100包、環保洗手乳12箱及環保衛生紙10箱等市值超過上3萬元的綠色產品給天使發展中心，以實際行動展現愛心，兼顧環境保護。

在興仁夜市的樂購節活動場面熱絡，現場不僅有舞台表演，更邀請環保標章30週年巡迴胖卡車，透過簡單互動小遊戲向民眾宣導綠生活，鼓勵從生活小地方落實淨零綠生活。環保局長呂理德邀請民眾積極投票支持桃園八德環保夜市，於環保署活動網站（https://activity.tnlmedia.com/2022/greennightmarket/）完成投票，不僅可以獲得抽萬元金級環保旅宿大獎的機會，更有腳踏車、現金獎等多項好禮，歡迎桃園市民揪團來投票，一人一票投給桃園市的5星級環保夜市。現場市長鄭文燦、議員呂林小鳳、議員朱珍瑤、環保局長呂理德、副局長陳增祥、環境清潔稽查大隊長羅文林、八德區長黃全成、桃園市八德花園夜市管委會長吳仕明均參加活動。

▲▼桃園,八德興仁環保夜市,消費券,鄭文燦,樂購節,2022迺夜市joy環保。（圖／桃園市環保局提供）

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