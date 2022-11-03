棒球教練猥褻2學生！逼躺下伸手套弄　被告竟扯辯：在幫他治療腳

▲高雄一名棒球隊教練竟涉嫌猥褻2學生，遭法官判刑。（示意圖／Pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名國中棒球隊教練阿義（化名）涉嫌對兩名隊員猥褻，趁著隊員集體就寢後，先後強吻、撫摸生殖器兩名隊員。案經其中一人家長報警提告，但阿義卻辯稱，自己只是替隊員治療受傷的腳，堅決否認猥褻犯行，但不被法官採信，最終被依強制猥褻罪嫌判刑1年6個月。

判決指出，擔任棒球隊教練的阿義平時負責照顧隊員生活，並與隊員同住在球隊宿舍，但沒想到，他卻趁著球隊集體就寢後，進到隊員房內將A隊員叫醒，並將人帶到教練房間內要求躺下，接著不顧反抗強吻、撫摸胸部及生殖器等。不僅如此，他也對另名B隊員以相同手法猥褻得逞。

案經A隊員家長提告，阿義卻否認犯行，辯稱自己只是要替隊員治療受傷的腳，否認有親嘴等犯行。不過，檢方事後調查，發現阿義涉嫌對兩名隊員猥褻共6次，因此將他依成年人故意對少年犯強制猥褻罪提起公訴。

法官審理時，A隊員也出庭作證，而他在談及此事時，仍帶有憤怒、焦慮情緒，過程中甚至還哽咽無法作答，代表著他身心受到極大的創傷，法官最終不採信阿義辯詞，將他依法判刑1年6月，他事後不服提出上訴，但仍遭二審法官駁回。