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她第一次去梨泰院就遇死劫！　5歲兒還不知「媽媽已經不在了」

▲▼ 梨泰院慘案發生的小巷。（圖／路透）

▲ 梨泰院慘案發生的小巷。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

南韓梨泰院踩踏事件造成156人死亡，包括4名中國公民，其中一位遇難者濛濛（化名）來自遼寧，生性開朗善良，而5歲的兒子至今仍不知道媽媽已經離世。

據《紅星新聞》報導，濛濛7、8年前來韓國生活，並留下成家立業，有一個5歲的兒子。得知濛濛遇難的消息後，她在中國的父親在第一時間趕到韓國，而母親因身體不好，加上這次打擊直接病倒在床上，沒能來送女兒最後一程。

濛濛姑姑說，濛濛因疫情已經3年沒有回國，也沒有見過自己的父母，「但沒想到，再一次碰面竟成了天人永隔。」因為怕濛濛5歲的孩子承受不住失去母親的打擊，家屬選擇了隱瞞，孩子至今還不知道這件事情。

在濛濛姑姑的記憶中，濛濛從小就是一個開朗漂亮，又有點小淘氣的女孩，有什麼話從來都不藏著掖著；她喜歡和朋友聚會，但從來不喝酒，到韓國那麼多年是第一次去梨泰院，「沒想到就遇上了這種事情。」

▲▼梨泰院中國罹難者。（圖／紅星新聞）

▲濛濛的葬禮1日在韓國殯儀館舉辦。（圖／紅星新聞）

濛濛的葬禮1日在韓國殯儀館舉辦，倖存者玥玥到場致哀，並向家屬講述當晚發生的事，「想到姐姐（濛濛）當時被擠在最擠的人群之中，她可能遭受的痛苦和絕望是所有人都理解不了的，沒有經歷的人體會不到我的痛苦，更體會不到她的痛苦。」

玥玥感嘆，和濛濛相比她很幸運，「從殯儀館回來的路上我就有很多感慨，我感受到生死該接受的要接受，然後要活出很好的生活，要珍惜生命的每一分鐘，因為真的不知道意外和明天誰會先來。」

據《央視新聞》報導，中國駐韓國大使邢海明1日到在梨泰院踩踏事故中遇難的中國同胞靈堂，向遇難者獻花圈致哀，並對遇難者家屬進行了慰問。

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