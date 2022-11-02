「灃食主廚到我家」開放報名　免費入校傳授24道經典營養午餐心法

▲「灃食主廚到我家」全新企畫起跑，邀請有校園廚房的團隊一起在飲食教育路上同行！

圖、文／灃食教育基金會提供

營養午餐常見菜色京醬肉絲的「京醬」究竟是什麼？欲知解答歡迎報名灃食公益飲食文化教育基金會的全新企劃「灃食主廚到我家」！灃食將深入校園3年累積的餐食導入成果重新整合，透過灃食主廚入校一日的機會，傳授校園廚房菜色的料理心法，也提供相關教材助學童學習飲食知識，邀請想要改變校園廚房的國小11/11前上網報名。

灃食教育基金會深入校園推動「營養5餐」計畫，提升校園飲食素養，全台目前有14間示範學校，透過導入餐食、知識、空間等模組執行，透過創意與積極方式扎根飲食教育。今年推出全新企劃「灃食主廚到我家」，以豐富的經驗整理出24道如洋蔥炒蛋、海帶芽味噌湯等經典營養午餐食譜，前進其他校園廚房，協助提升學童對營養午餐的美味記憶。

▲灃食主廚將帶著示範校輔導成果前進其他校園廚房。

▲灃食主廚林奕成傳授料理心法，與校廚攜手打造美味營養午餐。

灃食教育基金會副執行長葉俊甫表示，報名的學校可從24道料理中自選5道菜色，灃食顧問主廚林奕成將免費入校指導如何掌握食材特性，用最簡單、快速的方式料理出大份量的美味營養餐食；此外，也提供九套飲食寶典和延伸的閱讀教材，讓老師能簡單講解「京醬」究竟為何等等的飲食知識，幫助孩子攝取營養與美味外更能輕鬆學習。

「灃食主廚到我家」活動，邀請想與灃食一起為飲食教育努力的國小校園廚房團隊同行，透過一日活動把營養午餐變得不一樣，開啟飲食教育的全新想像！即日起報名至11月11日止，活動詳情請見灃食營養5餐飲食資源網（https://reurl.cc/qZzqVR）。

※活動資訊

活動名稱：灃食主廚到我家

報名資格：國小校園廚房團隊，校內有自建廚房者優先(請以學校為單位指定代表報名)

報名期間：即日起至2022/11/11(五) 17:00

活動日期：2022年12月

報名費用：完全免費，學校僅需準備好當日菜色食材即可。

公布錄取：2022/11/15(二) 17:00以電子郵件通知

詳活動詳情請參閱：https://reurl.cc/qZzqVR