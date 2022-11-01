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故宮文物損毀案移交政風室調查！陳報規定「無分傷損程度」

▲▼明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗。（圖／故宮提供）

▲故宮文物傷損案，將交由政風室接續調查。（圖／故宮提供）

記者林育綾／台北報導

故宮日前發生文物損毀案，針對外界質疑未調取錄影資料一事，故宮表示皆確實取到案件發生時監視錄影資料；也表示在陳報文物傷損時，並無區分文物傷損程度之規定。全案將移交政風室接續調查。

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故宮回應外界對於瓷器傷損調查報告疑義，針對外界對於調查報告相關疑義，說明如下：

1、 典藏單位工作人員於發現文物傷損時，應依《國立故宮博物院典藏文物管理作業要點》規定：「院藏文物如發生傷損或遺失，典藏單位應立即陳報，查明情節，依權責處分。如隱瞞不報，加重處罰。」進行陳報，本院並無區分文物傷損程度進行分層陳報之規定。

2、 在故瓷016896、故瓷007167兩案中，院長於事件發生當天及次日接到器物處陳報後，皆立刻指示器物處進行調查，並在器物處完成調查報告後，將全案移交政風室接續進行行政調查，以核實器物處調查報告之內容。

3、 兩案在第一時間的調查，係由器物處辦理，故瓷016896案係於110年2月3日啟動，並調閱監控錄影資料，於110年2月9日完成調查報告。故瓷007167案係於111年4月8日啟動，111年4月12日完成調查報告。

4、 針對外界質疑政風室調查時未調取錄影資料一事，實際上政風室進行兩案之調查時，皆確實調取到案件發生時的監視器錄影資料，並進行關鍵畫面截圖。

▲▼ 故宮文物損傷案（圖／故宮提供）

▲▼故宮文物傷損案，將交由政風室接續調查。（圖／故宮提供）

▲▼故瓷016896損傷。（圖／故宮提供）

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