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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林岳龍萬聖節曬蒙面小貓！　耿葳萬聖節「扮成耿鬼」盼有高人氣

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／） 

▲耿葳打扮成耿鬼。（圖／翻攝自Facebook／耿葳 台北市議員）

記者曾筠淇／綜合報導

昨日（10/31）是萬聖節，不少人都特別裝扮參加活動，市議員參選人也不例外。第六選區（大安、文山）國民黨候選人耿葳就打扮成寶可夢人氣角色「耿鬼」，和大小朋友合照；同黨的王欣儀則是到幼兒園送糖果，還幫貓咪P圖，祝福大家有個美好的夜晚。

耿威昨日特意打扮成「耿鬼」，參加文山區試院里里長廖欽銅所舉辦的萬聖節活動，她在臉書上直呼，「希望自己跟裝扮的角色一樣擁有超高人氣」，並且在監督市府的路上，能用滿滿的衝勁繼續為大家服務。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲王欣儀曬貓咪。（圖／翻攝自Facebook／王欣儀）

王欣儀也同樣參與萬聖節活動，她在臉書上表示，昨天台北下雨，幼兒園孩子雖然裝扮得很可愛，卻不方便出門討糖，因此，她和木柵里里長高銘傳就一起到幼兒園發糖果。除了發糖果之外，她也貼出2隻「貓兒子」，祝福大家能有愉快的一天。

愛貓一族不只有王欣儀，新黨的林岳龍昨天也發文，直呼「此路是我開，交出罐罐來！」從照片可見，「喵友」幫貓咪戴上面具，並露出圓滾滾的大眼睛，讓林岳龍覺得真的太可愛，而他也不忘在文末提出政見，「推動設立市立動物醫院」。

關心動物的候選人還有動保黨的華珮君，雖然這幾天下著雨，但她仍走上街頭拜票，「不為別的，只為把動保黨的16大友善政見送到大家的眼前」。她與小狗合照並承諾選民，若她當選，她會是為了小市民、弱勢、動物、大自然把關的民意代表。而勤跑行程的她，也被當地民眾認出，還有人對說，「很希望你上」、「一定要跟你合照一張」，讓她既感謝又感到溫暖。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲華珮君與選民合照。（圖／翻攝自Facebook／動保黨華珮君 台北市大安文山市議員候選人）

另外，社民黨的苗博雅則發文表示，中秋節時，她曾邀請「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」和「Coming True Fire Group 即將成真火舞團」到和平高中表演，當時現場聚集2500人，雖然大家有著不同的故事，卻在同個空間共享美好的事物，因此她和團隊決定再次迎向挑戰，「在文山區，為大家準備了一場超認真的音樂演唱會」，他們想要再次把生活的美好和感動傳遞給民眾，也歡迎大家共襄盛舉。

時間：11月5日 (六) 下午2:30
地點：台北市文山區景華公園（景華街55號）

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