絕命終結站！工人「切割鐵桶突爆炸」遭爆頭亡　雇主1原因慘被判刑

▲彭姓男子切割鐵桶引爆炸，慘被爆頭慘死，雇主遭台中高分院判刑。（圖／ETtoday資料照）

記者陳韻如／台中報導

台中一名彭姓機械技師在進行鐵桶切割作業，但在切割過程中，不慎引燃鐵桶內殘餘的香蕉水，進而導致爆炸，鐵桶當場炸飛擊中彭男頭部，彭男當場報頭慘死。檢方介入調查後，認為彭男的賴姓雇主涉犯過失致死罪，因此將他依法起訴，而法官審理後，將賴男判刑6個月，得易科罰金。

判決指出，彭男受雇於賴男的工廠，案發當天兩人在工廠倉庫內進行挖土機機械設備配件維修、安裝作業，以及白鐵板維修，而因白鐵板維修會產生白鐵廢料，因此需要先準備容器來盛裝。

然而，身為雇主的賴男卻將曾經裝過香蕉水的空鐵桶交給彭男，導致彭男以變頻式空氣電漿切割機進行切割時，引燃了桶內殘餘的香蕉水，進而引發爆炸，鐵桶當場砸向彭男頭部，造成彭男爆頭慘死。

檢方事後調查，認為賴男應該要注意防止爆炸性或發火性等物質引起的危害，並事先清除鐵桶內的殘存物質，確保安全無虞，但賴男卻疏於注意，仍將殘留香蕉水等物質的鐵桶交由彭男切割，才導致意外，檢方認定賴男違反職安法、過失致死罪，因此將他起訴。

一審法官審理後，將賴男判刑6個月，得易科罰金，但檢方認為量刑過輕，且賴男始終未與彭男家屬達成和解，毫無悔意，因此提出上訴。

不過，二審法官認為，彭男家屬已從賴男那領到190幾萬元的賠償，而二審審理時，賴男又主動提出願意給付60萬元和解，顯見他有彌補過錯之意，但彭男家屬不願接受，才導致雙方無法和解，認為檢方上訴稱犯後態度不佳，沒有理由，因此駁回上訴，維持一審原判。全案可上訴