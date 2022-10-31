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追憶國民天后鳳飛飛　《大河與小飛》動畫新片發表會

▲追憶國民天后鳳飛飛《大河與小飛》動畫新片發表會

▲桃園市副市長高安邦 (右起)、邱立偉導演、李政亮教授與張晏榕導演出席《大河與小飛》動畫新片發表會。（圖／主辦單位提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為了緬懷紀念台灣歌壇上永遠的國民天后鳳飛飛，「大嵙崁文教基金會」特別出品《大河與小飛》動畫片，並舉行新片發表會，宣布國民天后鳳飛飛首支紀念動畫片即日起在LINE TV 上架，邀約大家追憶一段來自大溪的追夢故事，為2023年歌后70歲冥誕的紀念活動揭開序曲，帶動全民對鳳飛飛的追憶與懷念。

▲追憶國民天后鳳飛飛《大河與小飛》動畫新片發表會

▲追憶國民天后鳳飛飛《大河與小飛》動畫新片發表會。（圖／主辦單位提供）

《大河與小飛》動畫片改編自《大河與小飛》繪本，是全台第一支鳳飛飛主題動畫片，由曾獲金鐘獎最佳動畫節目獎「未來宅急便」導演率studio2 動畫團隊製作，在映後座談上除了邀請導演分享動畫創作理念，更邀請桃園市副市長高安邦、文化評論家李政亮教授及2022台中國際動畫影展節目總監張晏榕導演同台與談。

▲追憶國民天后鳳飛飛《大河與小飛》動畫新片發表會

▲11月即將登上台北小巨蛋開唱的金曲歌后萬芳，出席《大河與小飛》動畫新片發表會演唱。（圖／主辦單位提供）

導演邱立偉分享：大家都知道鳳姐很愛唱歌，而背後一定有一個讓她堅持下去的原因，是這次動畫中特別放入探討的面向。高安邦副市長表示，畫面中有許多大溪的場景，呈現民國50年代的常民樣貌，甚至主角桃大河就是大溪擬人化的表現。文化評論家李政亮提到：記憶是可以被傳承的，把課本裡面沒有講的歷史，透過繪本及動畫傳承下去，讓下一代重新了解描繪歌后的精采童年。

▲追憶國民天后鳳飛飛《大河與小飛》動畫新片發表會

▲追憶國民天后鳳飛飛《大河與小飛》動畫新片發表會。（圖／主辦單位提供）

張晏榕導演分享：這次故事導演強調情感面的舖陳，包含兒時與鄰居在街弄玩耍的記憶、父母鼓勵她勇敢追逐夢想的過程等動人情節，並用小朋友可以理解的手法讓觀眾可以感同身受。動畫製作人簡劭瑜表示：本次動畫片中更搭配《我願》、《做個快樂歌手》等鳳飛飛原音動人歌曲，讓熟悉鳳飛飛的大眾從動畫中回味過往時光、懷念這位帽子天后，也讓不認識鳳飛飛的新世代有機會聽見帽子歌后的動人嗓音。

本次動畫更邀請重量級的台灣配音代表隊進行角色配音，三位配音老師在發表會現場獻上一段配音LiveShow，由「花媽」王瑞芹老師獻聲「鳳媽」、穆宣名老師飾演「小飛」、葉又菁老師飾演「大河」，帶來精彩的聲音表演彷彿角色重現。

桃園人的歌手萬芳更擔任特別來賓，萬芳分享她第一次跟大明星合照的經驗就是跟鳳飛飛，小時候特別守在電視機前面，當導播畫面特寫鳳飛飛時趕快站在旁邊捕捉。並演唱鳳飛飛的名曲「我是一片雲」，以歌聲向這位前輩歌后致敬，勾起大家對鳳姐最熱烈最美好的思念。《大河與小飛》動畫片新片發表會30日於桃園市政府文化局舉行，邀集副市長高安邦、動畫導演邱立偉、歌手萬芳及知名配音員王瑞芹等參與新片開箱。

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