國民黨批蔡英文情緒勒索選民　「執政錯誤被唾棄剛好而已」

▲國民黨31日上午召開「政黨輪替是民主常態、蔡主席言論離民主太遠」記者會。（圖／國民黨提供）

記者蘇晏男／台北報導

身兼民進黨主席的總統蔡英文表示，若民進黨年底選不好，國際可能會解讀「台灣人民是不是改變主意了？」她也說，選舉絕對不能選錯人，否則中央與地方綁手綁腳。對此，國民黨31日表示，九合一選舉是檢驗執政黨、蔡英文第二任期的期中考，做不好當然也應該換人做，請蔡英文不要情緒勒索，更不要販賣芒果乾。

蔡英文28日在民進黨「社群之夜」中說，年底選舉若選得好，國際間會對台灣更有信心；若選的不理想，國際可能會解讀「台灣人民是不是改變主意了？會不會對台灣的信心打折扣？」其後又在29日為民進黨台北市長候選人陳時中站台時表示，選舉要選對人，讓中央地方互相幫忙，絕對不能選錯人，變成綁手綁腳。

對此，國民黨31日上午召開「政黨輪替是民主常態、蔡主席言論離民主太遠」記者會，國民黨文傳會主委洪孟楷質疑，九合一選舉是檢驗執政黨、蔡英文第二任期的期中考，關係到執政黨的成敗，並沒有跟國際有過多直接連結；政黨輪替是民主常態，民進黨執政的基隆市，新竹市、桃園市，這次都極有可能由綠轉藍，即便是民進黨長期執政的台南市、高雄市、屏東縣，如果做不好當然也應該換人做，這是天經地義，請蔡英文不要情緒勒索，更不要再不務正業、販賣芒果乾，國人無法接受。

另外，洪孟楷代表國民黨，請蔡英文三個直球對決，呼籲蔡直接面對：第一、選得好中央地方合作更好？是否承認現在就是用中央在卡地方的建設？第二、民進黨選不理想，國際社會沒信心？憑什麼台灣的信心要建立在民進黨的選舉上？第三、執政路線如果錯誤，被全民唾棄，剛好而已，地方選舉是執政黨的期中考，用情緒勒索全民，是恐怖情人嗎？

國民黨副發言人郭音蘭也指出，蔡英文說這次選舉決定世界要怎麼看台灣人的選擇，但憑什麼民進黨下台就代表台灣人改變主意？如果是，也是因為人民不想再讓民進黨用抗中保台的口號，行貪汙腐敗之實。

郭音蘭表示，不管哪個政黨執政，只要站在民主陣營的國家，就永遠不會對台灣信心打折扣，1126大選就是正義與邪惡的對決，也是台灣人民民意的展現，當政府貪汙腐敗時，人民就可以透過投票的方式改變政府，這就是民主，民進黨若這麼在意國際眼光，為何不把心思用在高端疫苗上？

對於蔡英文表示選錯人，綁手綁腳事情就不好做，郭音蘭抨擊，蔡英文公開恐嚇台北市選民，承認中央執政還要看地方首長是不是有綠色黨證，才會讓他好好做事，否則中央就是會卡地方。