打工返家遇死劫！鬼切騎士害19歲男大生撞破頭亡　母悲慟認屍

記者戴上容／新北報導

19歲宏國德霖科技大學王姓男大生31日凌晨0時許從板橋某燒烤店下班後，搭乘同事機車前往江子翠準備牽車回家，行經文化路一段時前方機車突「鬼切」想要迴轉，造成2車猛烈碰撞，王男因頭部撞創死亡，母親聽到噩耗，悲慟趕往醫院認屍。王男出事地點只離家不到10分鐘路程，沒想到遇上死劫，從此與家人天人永隔。

據了解，死者王姓男大生與18歲林男都是宏國德霖科技大學的學生，今日凌晨0時許，2人一同從板橋某燒肉店下打工班後，林男載著王男要到板橋江子翠牽車，讓王男騎車返家，王男當時所戴是3/4的安全帽。

▲新北騎士突迴轉，後車撞上，19歲乘客噴飛亡。（下圖同／記者游宗樺翻攝）

未料，當王、林2人行經新北市板橋區文化路一段時，前車（由18歲林男騎車載著25歲劉姓女性友人）從中間車道「鬼切」想要迴轉往南，造成後方正直行的王、林閃避不及，直接撞上，2機車共4人當場噴飛倒地。

其中，王姓男大生身體多處骨折、頭部重創，當場倒臥血泊中，經緊急送往亞東醫院急救，凌晨1時48分宣告不治；2名騎士和乘客25歲劉女皆受到輕傷。

警方初步調查，2名騎士駕駛持照條件正常，酒測值皆為0毫克，全案將依規定朝過失致死罪方向偵辦。

撞死人的林男無升學、目前待業中，得知王姓男大生傷重不治後，感到相當錯愕。死者母親得知噩耗後，悲痛欲絕，火速趕往醫院認屍，哭得撕心裂肺。據了解，王男家住板橋，家境普通，據事發地點路程不到10分鐘路程，沒想到打工返家竟遇上死劫。