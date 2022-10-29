陽明山也捕捉到「紅色精靈」天文奇景　絕美一閃畫面曝光

記者林彥臣／綜合報導

罕見的天文奇景「紅色精靈」，相傳見到的機率比中樂透還低，除了近日許多網友轉發討論的合歡山「紅色精靈」之外，《ETtoday東森新媒體》也接獲了網友投稿，在陽明山也捕捉到「紅色精靈」現身的瞬間。

投稿的網友林偉竣表示，今年8月在陽明山區拍攝到的紅色精靈，並且透過100倍慢速影片，記錄下「紅色精靈」現身，絕美一閃的畫面。

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▲網友在今年8月在陽明山上，捕捉到「紅色精靈」的天文奇觀。（圖／網友林偉竣授權提供）

根據美國太空總署（NASA），「紅色精靈」大多在打雷後出現，高度約在80公里處，是一種微紅色閃光，可呈現多種形狀。這樣的奇特景象，在1989年才第一次被拍攝到，並取得相關直接的觀察證據，而科學家也將這「難以捉摸」的事件形容成「精靈」。至於多久會出現？有什麼情況能觸發？這些問題都還沒找出答案。

中央大學太空科學研究所的副教授呂凌霄也曾在網路上發表相關文章，內容提到高空閃電主要分成三類，分別是藍色噴流、紅色精靈、閃電小鬼。藍色噴流是由雲頂向平流層放電的現象；紅色精靈是由雲頂向中氣層放電的現象；閃電小鬼是因電離層底部氣體被「雲對地閃電」和「雲內閃電」所產生的「電磁波動脈衝」加熱或游離，進而發生的瞬間發光現象，其發光時間最短，平均不到1毫秒。

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