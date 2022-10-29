13歲青少年快篩陽未通報　兩週後突「顱內出血」緊急開顱

▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日新增通報267例新冠中重症個案，當中又出現一起青少年重症，個案是一名13歲男性，10月初快篩陽性沒有通報，兩週後竟出現嚴重頭痛，送醫確認顱內出血、PCR陽性確診，檢查發現腦部額葉的動靜脈畸形破裂出血，緊急開顱手術治療。

指揮中心今(29)日公布國內新增32,520例COVID-19確定病例，分別為32,486例本土個案及34例境外移入；另確診個案中新增76例死亡。

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▲指揮中心公布確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

指揮中心發言人莊人祥說明，今日特殊重症個案為一名13歲青少年，本身無慢性病史，打3劑新冠疫苗。10月9日快篩陽性，但未就醫通報24日因嚴重頭痛至急診，電腦斷層檢查有自發性顱內出血、腦壓升高、新冠PCR陽性確診，25日轉院進行腦血管攝影，檢查發現腦部額葉的動靜脈畸形破裂出血，收治加護病房並緊急開顱手術，修復後病況改善，27日已轉出加護病房，至一般病房治療。

莊人祥表示，這名個案列為重症通報當中的共病，動靜脈畸形屬於先天性問題，但無法排除是否會因為染疫觸發出血。根據指揮中心統計，青少年重症累積23例，當中有6人死亡；重症分別為肺炎11例、MIS-C7例、共病4例、心肌炎1例。





▲指揮中心10/29說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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