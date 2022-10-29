解封後首場！20歲台灣同志遊行登場　參與人數上看10萬人

▲第20屆台灣同志遊行今天下午在台北市政府前市民廣場登場。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

邁入第20屆台灣同志遊行，今（29日）下午在台北市政府前市民廣場登場，也是因疫情而相隔兩年後重回台北街頭，今年遊行由台北市政府開走，分為北路線與南路線，兩線在仁愛路分頭，最後回到台北市政府廣場，活動還沒開始，主辦單位指出，這場解封後的首場實體同志遊行，今年遊行共有超過200個海內外團體報名，還獲得近50間友善企業贊助，參與人數上看10萬人。

邁入20周年台灣同志遊行，每年10月最後一個周六舉辦，去年因疫情改為線上，今年恢復實體遊行，相隔兩年後重回台北街頭，今天在台北市政府廣場舉行，今年主題為「無．限．性─解構框架，性／別無限 An Unlimited Future」打破性與性別框架和壓迫、刻板印象，並邀請藝人陳珊妮擔任彩虹大使。

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▲第20屆台灣同志遊行彩虹大使陳珊妮。（圖／彩虹平權大平台）

主辦單位、台灣彩虹公民行動協會指出，今年遊行共有超過200個海內外團體報名，本屆台灣同志遊行強調每個性／別都有無限多種可能，希望大眾都能理解並尊重每個人的自主性，未來任何人都不需強調自己的身分，期待台灣社會最終能成為一個無論任何身分、性別、性傾向或關係狀態的人，都能以自己喜歡的樣貌生活的地方，在這裡每個人都有權盡情展現屬於自我的無限可能。

儘管今天台北市持續飄著綿綿細雨，但仍無法阻擋同志們的熱情，不少民眾精心打扮，不管是裸著上半身或精心化妝，也有同性手牽著手，都透露著自信的笑容，盡情展現自我。

▲▼民眾精心打扮參與第20屆台灣同志遊行。（圖／記者許敏溶攝）

台灣同志遊行預計下午2時出發，但從中午12時開始就有「彩虹市集」，下午1時起，上半場節目開始，預計下午2時隊伍出發，下午4時50分下半場節目開始，預計晚上7時活動結束。現場也有安排舞台節目，除了本屆彩虹大使陳珊妮擔綱壓軸演出，還邀請小樂吳思賢、閻奕格、P!SCO、麋先生、路嘉欣、Cunning Stunt、瑪莉安等藝人到場表演。

▲第20屆台灣同志遊行今天登場，舞台活動吸引民眾觀賞。（圖／記者許敏溶攝）

為了呼應主題，今年主辦單位邀請指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、律師尤美女、KyivPride（基輔同志遊行）、香港邊城青年與台灣青年民主協會等23組，進行豐富多元的議題短講。

遊行路線起點和終點：台北市政府廣場

北路線：台北市政府廣場 → 仁愛路 → 敦化南路 → 忠孝東路 → 逸仙路 →松高路→市府路→ 台北市政府廣場

南路線：台北市政府廣場 → 仁愛路→ 光復南路 → 信義路→ 敦化南路 → 仁愛路 → 台北市政府廣場