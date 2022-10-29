　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

解封後首場！20歲台灣同志遊行登場　參與人數上看10萬人

▲▼第20屆台灣同志遊行今天下午在台北市政府前市民廣場登場。（圖／記者許敏溶攝）

▲第20屆台灣同志遊行今天下午在台北市政府前市民廣場登場。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

邁入第20屆台灣同志遊行，今（29日）下午在台北市政府前市民廣場登場，也是因疫情而相隔兩年後重回台北街頭，今年遊行由台北市政府開走，分為北路線與南路線，兩線在仁愛路分頭，最後回到台北市政府廣場，活動還沒開始，主辦單位指出，這場解封後的首場實體同志遊行，今年遊行共有超過200個海內外團體報名，還獲得近50間友善企業贊助，參與人數上看10萬人。

邁入20周年台灣同志遊行，每年10月最後一個周六舉辦，去年因疫情改為線上，今年恢復實體遊行，相隔兩年後重回台北街頭，今天在台北市政府廣場舉行，今年主題為「無．限．性─解構框架，性／別無限 An Unlimited Future」打破性與性別框架和壓迫、刻板印象，並邀請藝人陳珊妮擔任彩虹大使。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼第20屆台灣同志遊行將於10/29舉行。（圖／彩虹平權大平台）

▲第20屆台灣同志遊行彩虹大使陳珊妮。（圖／彩虹平權大平台）

主辦單位、台灣彩虹公民行動協會指出，今年遊行共有超過200個海內外團體報名，本屆台灣同志遊行強調每個性／別都有無限多種可能，希望大眾都能理解並尊重每個人的自主性，未來任何人都不需強調自己的身分，期待台灣社會最終能成為一個無論任何身分、性別、性傾向或關係狀態的人，都能以自己喜歡的樣貌生活的地方，在這裡每個人都有權盡情展現屬於自我的無限可能。

儘管今天台北市持續飄著綿綿細雨，但仍無法阻擋同志們的熱情，不少民眾精心打扮，不管是裸著上半身或精心化妝，也有同性手牽著手，都透露著自信的笑容，盡情展現自我。

▲▼第20屆台灣同志遊行今天下午在台北市政府前市民廣場登場。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼民眾精心打扮參與第20屆台灣同志遊行。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼第20屆台灣同志遊行今天下午在台北市政府前市民廣場登場。（圖／記者許敏溶攝）

台灣同志遊行預計下午2時出發，但從中午12時開始就有「彩虹市集」，下午1時起，上半場節目開始，預計下午2時隊伍出發，下午4時50分下半場節目開始，預計晚上7時活動結束。現場也有安排舞台節目，除了本屆彩虹大使陳珊妮擔綱壓軸演出，還邀請小樂吳思賢、閻奕格、P!SCO、麋先生、路嘉欣、Cunning Stunt、瑪莉安等藝人到場表演。

▲▼第20屆台灣同志遊行今天下午在台北市政府前市民廣場登場。（圖／記者許敏溶攝）

▲第20屆台灣同志遊行今天登場，舞台活動吸引民眾觀賞。（圖／記者許敏溶攝）

為了呼應主題，今年主辦單位邀請指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、律師尤美女、KyivPride（基輔同志遊行）、香港邊城青年與台灣青年民主協會等23組，進行豐富多元的議題短講。

遊行路線起點和終點：台北市政府廣場

北路線：台北市政府廣場 → 仁愛路 → 敦化南路 → 忠孝東路 → 逸仙路 →松高路→市府路→ 台北市政府廣場

南路線：台北市政府廣場 → 仁愛路→ 光復南路 → 信義路→ 敦化南路 → 仁愛路 → 台北市政府廣場

►1800元入手！「SK-II晶緻活膚乳液」養出柔嫩美肌

ET快訊
《全明星》女神走鐘獎「炸出半球」！　裙襬太長險跌倒
快訊／次世代疫苗確定不分階段！　12歲以上全面同步開打
可凡走鐘獎大走光！　超高衩戰袍「風一吹洩春光」
快訊／13歲少年快篩陽未通報　「顱內出血」緊急開顱
聽到大腸癌症狀「王仁甫兒子哭了」！　當眾揭：你會不會死
快訊／20多歲女染疫12天「家中昏迷亡」！　死因曝光
快訊／台鐵又出事！　新營=台南中斷「公路接駁」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

BA.5次世代疫苗確定不分階段！12歲以上全面同步開打　莊人祥曝原因

13歲青少年快篩陽未通報　兩週後突「顱內出血」緊急開顱

Joeman合體反骨雙胞胎！裝哭「喊6字」粉絲秒懂：是不是在臭

快訊／20多歲女染疫12天後　被發現家中昏迷死亡！死因曝光

快訊／台鐵又出事！電車線掉落　新營=台南行車中斷「採公路接駁」

快訊／本土+32486　死亡+76！　仍有8縣市病例破千

張國煒親駕星宇航空首架A350返台　一路飆飛「提早1.5小時抵台」

解封後首場！20歲台灣同志遊行登場　參與人數上看10萬人

快訊／大塑膠袋纏繞電車線！　台鐵白沙屯=新埔列車延誤

才進停車場4分鐘！他被收20元火大「太坑人了吧」　結果臉好腫

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

劉子銓「顧妹到牽著手睡著」　趙小僑笑：你就知道你媽我有多累

闖紅燈遭特斯拉撞飛！　騎士插管後座女大生亡

上到一半...小橘貓站起來狂抖！　「用生命嗯嗯」網：這樣好出力

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

DJ圓圓無罩錄影1小時..突認「有發燒」　徐乃麟變臉：為什麼可以上節目！

BA.5次世代疫苗確定不分階段！12歲以上全面同步開打　莊人祥曝原因

13歲青少年快篩陽未通報　兩週後突「顱內出血」緊急開顱

Joeman合體反骨雙胞胎！裝哭「喊6字」粉絲秒懂：是不是在臭

快訊／20多歲女染疫12天後　被發現家中昏迷死亡！死因曝光

快訊／台鐵又出事！電車線掉落　新營=台南行車中斷「採公路接駁」

快訊／本土+32486　死亡+76！　仍有8縣市病例破千

張國煒親駕星宇航空首架A350返台　一路飆飛「提早1.5小時抵台」

解封後首場！20歲台灣同志遊行登場　參與人數上看10萬人

快訊／大塑膠袋纏繞電車線！　台鐵白沙屯=新埔列車延誤

才進停車場4分鐘！他被收20元火大「太坑人了吧」　結果臉好腫

8千元茶葉送里長「4親友幹部收押」　北港鎮長候選人30萬交保

媳婦崩潰！婆婆要求「65度用手洗碗」2小時　網驚：燙肉嗎

小三通不通！藍委怒批行政院「為難自己人」　要求速提開放時程

全素者可以吃！超商最新「3款雪糕」超香濃　還首創開放輔療犬入店

滴妹走鐘獎「罕見炸出超巨車頭燈」上下都露！真實身材現形…阿滴反應曝

賴清德南下雲林為劉建國、張勝智競總站台　熱情呼聲響徹北港夜空

虱目魚熬煮羹湯作為醬汁！台南老字號煎粿每天秒殺　每碗45元佛心賣

跨濁水溪挺張麗善 ｢友善｣連線　侯友宜：誇一心奉獻做不倦

大陸經商遭質疑傾中「還直通習近平」　鄭運鵬駁斥：荒謬可笑

高虹安被告反催年輕人投票？　他曝：「虹果乾」現象外溢六都選情

醫師夫偷情護理師被抓包　妻醫院前舉布條提親納妾

生活熱門新聞

25歲男自稱「台積電2倍薪挖角」！同業傻眼了

奈格路徑西偏！颱風假機率曝　雨彈連轟4地

丈夫陪回娘家怨鄉下無聊！妻一句話讓他閉嘴

跟男友激戰完！妹子突冒「1想法」淚崩

豪雨彈開炸！4縣市豪大雨特報　3地防坍方

國道上目睹斷手掛車廂！他嚇壞喊：要報警嗎

故宮3國寶瓷器毀損！　專家「秦老闆」金睛鑑價

快訊／20多歲女染疫12天後家中昏迷死亡！

快訊／故宮3國寶破損慘樣曝！青花瓷盤碎成7片

廖老大出手了！「11月有好消息」拯救加盟店

到底哪天有開！佛系店家「3張公告」讓3千人笑翻

4縣市大雨特報　雨彈炸到明天

廉航飛日本「1家4口噴10萬」　達人1建議：CP值最高

逢甲名店變蟑螂屋　客嚇哭「蛋餅包蟑螂」：還會飛

更多熱門

相關新聞

獨缺出席同志遊行！　蔣萬安：我支持的立場一直很清楚

獨缺出席同志遊行！　蔣萬安：我支持的立場一直很清楚

今年是台灣同志遊行第20年，民進黨台北市長候選人陳時中、無黨籍候選人黃珊珊今（29）日都將參與遊行，國民黨候選人蔣萬安卻獨缺，外界質疑「假挺同」。對此。蔣萬安回應，他對同志的關心，支持性別平權的立場不改變，從上次法案的推動，他的立場就非常清楚。

「愛心比薩免費吃」只有1天！

「愛心比薩免費吃」只有1天！

精選10間MIT文青品牌

精選10間MIT文青品牌

921國家防災日　恆春國小學童「抗震保命」

921國家防災日　恆春國小學童「抗震保命」

陳珊妮唱一半...他突上台獻花　罕見「激動爆哭相擁」！

陳珊妮唱一半...他突上台獻花　罕見「激動爆哭相擁」！

關鍵字：

同志遊行路線台灣彩虹公民行動協會陳珊妮

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲錄影出意外！

營建小開疑「窒息性愛」掐死馬國女大生　成魔之路起底

月薪57K！女友媽「一聽職業」傻住

男為2千元開山刀砍老闆！畫面曝光

宋仲基、金泰梨「約會照瘋傳」二度爆熱戀　雙方公司強硬回4字

網美赴柬埔寨遭性侵！返台拍AV…再添黑歷史

宋仲基離婚三年爆熱戀金泰梨！

偷親妹子！「豬哥駕駛」竟猥瑣賊笑

25歲男自稱「台積電2倍薪挖角」！同業傻眼了

快訊／曹格頻失控…「吳速玲首發聲」潰堤大哭！

奈格路徑西偏！颱風假機率曝　雨彈連轟4地

獨／3歲童長胸部來初經！「修護霜含禁藥」害的　醫急示警

52歲女拒求歡　同居男友狂刺她100刀再斬首

大S、具俊曄情侶裝聚餐！「身材圓潤」合照曝真實狀態

男下面太大包　面試被誤認勃起丟工作

更多

最夯影音

更多
吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！
戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面