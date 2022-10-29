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營造小開狠殺馬籍女友　黑歷史起底！前女友都「跑很快」

陳柏諺是營造業小開，家境優渥，在朋友眼中是個上進又有主見的人，如今成殺人兇嫌讓親友錯愕。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲陳柏諺是營造業小開，家境優渥，在朋友眼中是個上進又有主見的人，如今成殺人兇嫌讓親友錯愕。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

銘傳大學馬來西亞籍24歲蔡姓女大生近日遭30歲男子陳柏諺殺害，此案震驚全台並引發大馬網友一片撻伐。本刊調查，陳嫌為營造業小開，家境相當優渥，他對外營造上進形象，臉書上總在分享佛法和考建築師的過程，其親友則透露，陳嫌每段感情都不長久，且容易為情所困，如今鑄下大錯也讓親友們難以置信。

10月13日，無業的陳柏諺在鶯歌的租屋處打電話向陳母透露輕生念頭後，隨後吞下一整瓶的普拿疼，陳母接到兒子電話後報警求助，警方獲報後破門將陳柏諺救出。陳柏諺在意識彌留之際向警方念出一整串完整地址，表示「我殺了一個人，在士林大東」，警方察覺有異，上門查探後果然發現蔡女倒臥床上，已明顯無生命跡象。

這已是近年第3位命喪台灣的馬國女大生，嚴重撕裂台馬情感，大馬網友怒不可遏，直呼「台魔殺人」，要求台灣「給個交代」，但本刊循線調查，驚覺被馬國民眾稱為「人魔」的陳柏諺，在其親友眼中竟是個「心中有佛」的有為青年。

陳柏諺常在臉書上分享出國美照，不難看出其家境條件相當不錯。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲陳柏諺常在臉書上分享出國美照，不難看出其家境條件相當不錯。

本刊調查，陳柏諺是南投人，唯一的前科是在2012年因肇事逃逸，被依公共危險罪判刑確定，從陳的社群網站來看，其臉書也多半在分享佛法與自己進修準備建築師的相關過程，今年初還發出對桃花許願的自拍照，期望今年進修學業順利，結構工程特論、建築製圖應用等科目均能順利過關，完全看不出有任何異樣。

據了解，陳柏諺家中經營營造業，他一度在父母的要求下到自家工地上班，但卻不滿揮汗如雨、日曬雨淋的工作，夢想有朝一日能成為建築師，因此積極備考建築師執照，前往國內頂尖科大進修，就是希望能成立自己的事務所，不襲祖蔭的行為還被朋友大讚「有主見」。

知情人士透露，陳嫌與過去幾任女友的交往時間都不長，且經常為愛所困，「在感情中會焦慮、煩躁」，熱戀期過去後總會因各種瑣事而爭吵，前女友們都在短時間內棄他而去。

在親友眼中陳柏諺常為情所困，此次疑似就是因在蔡女身上得不到安全感，又遭拒絕，才會鑄下大錯。（圖／劉耿豪攝）

▲在親友眼中陳柏諺常為情所困，此次疑似就是因在蔡女身上得不到安全感，又遭拒絕，才會鑄下大錯。

陳嫌感情不順時會找朋友訴苦，朋友也經常安慰他，只要談戀愛就會有爭執，激情過後終究還得回歸到柴米油鹽醬醋茶的日常；當愛情褪去糖衣，剩下赤裸裸的現實，同性室友住在一起都需要時間磨合，何況是2個自不同家庭背景長大、生活習慣全然不同的情侶，希望陳柏諺能平常心看待，要他「合則來不合則去」。

不過陳柏諺顯然未能將朋友的勸說聽進去，他日日聽著佛法，卻依舊未能參透，在愛情的漩渦中越陷越深而不自知，最終在盛怒之下鑄成大錯，其親友震驚且難以自信，期望他能為自己的犯行負責，還給被害人一個公道。

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