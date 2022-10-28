Trick or Treat　「卡爾爺爺」與孩子嗨翻新竹州廳

▲陳章賢代理市長化身「卡爾爺爺」，為小朋友們送上萬聖節限定版糖果。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

西洋萬聖節將至，新竹市政府今（28）日湧入近百名幼兒園小朋友，並大喊「不給糖就搗蛋」，新竹市代理市長陳章賢也特別化身為知名電影《天外奇蹟》中「卡爾爺爺」為小朋友們送上萬聖節限定版糖果！陳章賢代理市長表示，今日活動讓95歲的新竹州廳洋溢著熱鬧氣氛，盼透過營造各式節日活動，讓孩子們感受不同文化的節日氛圍。

行政處指出，今日有近百位小朋友來到市府歡慶萬聖節，除了裝扮吸血鬼、蜘蛛人、鋼鐵人等特色人物外，其中更有小朋友精心打扮為這幾年因疫情爆紅的「快篩試劑」，瞬間成為全場焦點。而市府特別準備限量版糖果讓孩子們「不搗蛋」，應景打卡點也吸引帶隊老師及民眾打卡。萬聖節主題打卡點即起開放至下周一(10/31)止，歡迎市民朋友把握假日到95歲古蹟參觀，留下應景合照。

此外，本周六（10/29）舊城漫步市集也以萬聖節為主題，在城隍廟前廣場及關帝廟前廣場熱鬧登場。

陳章賢表示，上週舊城漫步市集首場活動雖有陣陣微雨，但依舊澆不熄民眾熱情，廣受市民好評。他說，本周舊城漫步市集，除了邀請共30間知名商家擺攤與精彩表演節目外，現場也安排主題活動，歡迎市民朋友及全國旅人到新竹城隍廟吃美食、漫遊舊城區，帶著全家大小一起來「搗蛋」，更別忘了到古蹟新竹州廳拍照留念。

陳章賢指出，為保障用路人安全，在前市長林智堅、前副市長沈慧虹的帶領下，市府團隊致力打造步行城市，而城隍廟廣場為步行城市的核心樞紐，改造完工後提供市民與觀光客更優質的步行環境，更規劃「假日行人徒步區」，保障民眾行走安全外，可容納更多人潮，為舊城店家創造更多商機。

產業發展處表示，市府近年積極推動舊城再生，今年成功爭取經濟部中小企業處「商圈街區營造競賽補助計畫」，以商圈店家輔導、社群整合力、節慶行銷三大策略，進行舊城商圈輔導、整合及推廣，今年共輔導30處店家，並開店策展「竹塹展風華 好物選展」，打造「舊城小旅行」的中繼點，並獲得許多舊城店家熱烈迴響。

本次接受商圈輔導計畫的「美兆珠寶」已在中央商場開店約10年，老闆娘許美雪表示，自己一直想要學習數位行銷，非常感謝市府推動數位輔導計畫，盼藉此提高傳統店家品牌能見度。

「在輔導計畫中吸收到很多新資訊，學習轉型、也和網路世代接軌。」宏大皮鞋二代接班人李承遠說，自己從小就在這條街長大，更形容過去繁榮程度「門口的玻璃櫃被擠到破掉」；老闆娘葉俞妏也分享，隨著大型百貨開設、網路時代蓬勃發展，民眾消費型態改變，本次透過市府輔導計畫，將實體店面轉型、結合網路商店，目前商品也已在網路購物平台上架。

產發處長許智堡表示，為活絡舊城區，市府規劃一系列舊城漫步市集活動，將遊客人潮導引至舊城街區消費，推廣特色景點、增進地方經濟發展，自29日至11月12日的連續3個周六，在城隍廟前龍鯉廣場及關帝廟廣場皆有不同主題市集，歡迎民眾踴躍參加。

產業發展處補充，歡迎市民朋友於本週六（29日14時起）至城隍廟前龍鯉廣場、關帝廟廣場之打卡區合影，並「#舊城漫步」即可獲得限量購物袋。另，只要穿著萬聖節裝扮的大朋友小朋友，16時起，於市集服務台大喊「不給糖就搗蛋」，即可兌換限量小禮物，數量有限，換完為止，更多詳細活動消息，可至「新竹市 新鮮事」粉絲專頁查詢。