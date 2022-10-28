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大陸 大陸焦點 特派現場

女友婚前到準公婆家住7天　男友隨後取消婚禮「還好沒娶你」

吵架，（圖／達志／示意圖）

▲男孩帶女友回家住7天，她的舉動徹底惹怒男孩。（圖／達志／示意圖）

圖、 文／CTWANT

相愛容易相處難！有些伴侶無論遭遇什麼衝突或困難，也不會放開對方的手；而有些伴侶一經風吹草動，就拂袖而去，在大陸，就發生了這樣的情況，一對男孩和女孩在異鄉工作，因為相同的背景讓兩人格外契合，甚至日久生情，不久更確定了雙方關係。

根據《搜狐網》的報導，這名女友生性多疑，經常會懷疑男孩，兩人經常因為一些小事吵架，有時女孩還動手，但是男孩有耐心，覺得女友是太喜歡自己才這樣，所以哄一哄兩人就會和好。

雙方相處不到兩年，已經到了談婚論嫁的年齡，趁著過年男孩帶女友回家住7天，想讓父母把把關，順便將婚事確定。男孩雙親較開朗，而男孩也提前跟他們溝通過女孩的性格和習慣，可以說提前給父母打「預防針」，可沒想到女友的態度還是抵觸到自己的底線。

男孩的父母為了女孩準備一桌好菜，吃飯的時候看女孩太瘦，母親一直夾菜給她，起初女孩笑臉相迎，可最終臉色沉了下來，對男孩母親說，「你餵豬呢嗎？給我夾這麼多？」這句話讓對方的母親陷入尷尬，而男孩見狀生氣地表示「你怎麼跟我媽說話呢？」女孩覺得自己受委屈，把筷子扔了就回到房內。

為此，男孩母親相當自責，生怕因為自己引發小倆口吵架。為此一次晚飯後，男孩母親主動勸和，可是兩人又吵了起來，男孩母親見狀不停地勸說，誰知女孩此時竟喊「妳能不能閉嘴不說話！」

女孩的舉動徹底惹怒男孩，「你一而再再而三地不尊重我母親，我覺得沒有必要再相處下去了，以前我覺得你只是脾氣急躁，現在看來是沒教養，難道不知道尊重長輩嗎？還好沒娶你！」

女孩的做法踩到男孩的底線，他最終無法忍受提出分手，一般情侶談到婚嫁時，對於擇偶標準每個人都有不同，但最重要的還是要有相似的三觀，若三觀不同，即使結了婚，婚後生活仍會矛盾爭吵不斷。有的人在磨合過程中，不斷降低自己的底線，而對方並不會感激，反而變本加厲，倘若在感情中沒有原則，不懂得及時喊停損點，那麼最終受傷害的恐怕是自己。

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