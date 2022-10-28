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大陸 大陸焦點 特派現場

傻男天天叫外送養網婆　卻被用888元轉賣「享受無償外賣和茶飲」

▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲該男被網婆用200元人民幣賣了。（示意圖，與本文無關／翻攝pakutaso）

記者崔子柔／綜合報導

大陸一名男子在線上遊戲結識一名女子，兩人相當談得來開始了網戀，男子一直以來會點外賣給女生吃，但在女生開口向他要iPhone 14後，他才開始起疑，最後發現自己被用200元人民幣（約台幣888元）的價格賣掉了。

根據《鳳凰網》報導，男子發文指出，網戀女友的聲音非常甜美，常常陪他玩遊戲到深夜，肚子餓了就會替她點餐送過去，但後來男子會收到女友單純在點餐的訊息，「感覺自己是個服務員」，不過仍是照單全收，「我覺得付出的這些和她給我帶來的快樂比，還是值得的」。

男子發現，女友會開始暗示自己手機跑不動，最後還直接說「最近出了iPhone 14 Pro耶，那個動態島好棒」、「哥哥能給我買一部嗎？我最近有點缺小錢錢」，才讓他決定和女友冷戰，不過私底下仍開始研究要怎麼用最划算的價格買iPhone 14送女友。

▲▼ 。（圖／翻攝自鳳凰網）▲▼ 。（圖／翻攝自鳳凰網）

▲該男PO出對話。（圖／翻攝自鳳凰網）

沒想到再次收到女友訊息時，是寫著「她把你賣給我了」，原來女友在網拍上用200元人民幣賣了和該男聯繫用的帳號，內容寫著「轉讓網戀對象，可享受無償外賣和茶飲服務」。

男子感謝對方告知，接著覺得對方心善，竟趁勢告白求交往，但對方打槍說自己是學佛的居士，會買下這個帳號，「就是為了放生而已，積功德，我還買了一些小動物和小昆蟲放生的」。

▼網拍截圖。（圖／翻攝自鳳凰網）

▲▼ 。（圖／翻攝自鳳凰網）

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