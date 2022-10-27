噁男求分享「私密處作品」！除毛師霸氣嗆「頭殼裝屎」網讚爆

▲一名除毛師分享自己收到的噁心私訊。（圖／pxhere）

記者鄭文晴／綜合報導

私密處除毛是一項極具私人性的保養，不過近日有除毛師分享一則私訊，表示對方直接詢問是否有除毛後的私密處作品可供觀賞，讓她感到非常不舒服直言「頭殼裝屎吧！」許多網友看了也都力挺「這個不是變態就是腦袋壞了」、「這個人的名字是不是姓異想字天開？」

這名除毛師在臉書社團《爆廢公社二館》分享對話截圖，一名男網友私訊詢問是否有私密處的除毛作品能看，原PO直接回「除毛是要看什麼作品」，對方只回3個字「私密處」。原PO不解表示，「染頭髮、霧眉要看作品我明白，除個毛是要看？」況且是看人家的私密處，讓她直言「真的先不要。」

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▲對方詢問是否有私密處的除毛作品能看。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

不少網友留言表示，「這個人的名字是不是姓異想字天開？」、「這個不是變態就是腦袋壞了」、「網路一堆啊，找一下就有了吧～」、「變態吧⋯⋯」、「他只想看尿尿的地方啦」、「給他一張男生的私密照」、「給他一張少林方丈」、「到底頭腦是都裝些什麼東西」、「給他看除下來的毛」、「他的要給別人看嗎」、「腋下也是私密處。」

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