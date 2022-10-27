　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高端中資爭議　王必勝開轟「烏龍選舉操作」：沒做事的人狂批濫打

▲▼10/26中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

高端疫苗臨床試驗委託公司「丘以思」爆出中資疑慮，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（27）日在臉書PO文直指該議題是烏龍選舉操作「有人還牽扯BNT復必泰，完全是不知所云，牛頭不對馬嘴」；最後還意有所指的感嘆「為何總是，急難中什麼都沒做的人，在對拼命為國為民做事的人無端指涉、狂批濫打」。

王必勝昨日下午記者會中針對此事已經說明，丘以思公司從101年起在經濟部商業司登記都顯示港商，沒有看到有中國籍申報資料或顯示有陸資投資人，會函請公司說明最新股權結構。另無論股權結構如何都不影響食藥署強化藥品優良臨床試驗規範（GCP）審查，也強調，二期臨床試驗與CGP是獨立項目，僅在有必要時進行GCP查驗，不會重啟臨床試驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼指揮中心指揮官王必勝臉書發文，說明BA.5次世代疫苗通過EUA，以及高端二期涉中資議題。（圖／翻攝王必勝臉書）

▲指揮中心指揮官王必勝臉書發文，說明BA.5次世代疫苗通過EUA，以及高端二期涉中資議題。（圖／翻攝王必勝臉書）

王必勝今日臉書全文：

食藥署EUA專家審查會議通過3款COVID-19次世代疫苗，其中兩款是「原型株+BA.4/5」的雙價次世代疫苗。在今天的ACIP專家委員會中，也會建議施打的方式。同一時間，我們也聯繫已有合約的莫德納公司安排出貨，預計第一批約60～70萬劑會在11月上旬到貨，後續批次也會陸續進來。

關於高端疫苗第二期臨床試驗合作廠商的議題，我認為是烏龍的選舉操作。有人還牽扯BNT復必泰，完全是不知所云，牛頭不對馬嘴！

高端疫苗這個案子，衛福部是跟高端公司簽約。而各藥廠在疫苗開發過程的研發、臨床試驗、製造生產、冷鍊運輸、倉儲管理…都有跟其他單位或企業合作。這是製藥業常態，甚至各種產業的常態，很少有公司能從上游到下游都一條龍自己處理。其中臨床試驗的部份，藥廠委託醫院執行，並請CRO（contract research organization，在本案是丘以思公司）協助資料的收集整理分析、維護試驗本身的適法性及品質。這也是各廠各院很日常的事。

衛福部食藥署對每個臨床試驗會根據GCP(good clinical practice，藥品優良臨床試驗規範）去做查核，其查核的內容如下圖，目的是監督臨床試驗的執行狀況。其中並不包括查核CRO公司的股權分配或是資本狀況，當然也不會查核受委託執行醫院資本或股權狀況。在2021年6月，食藥署有完成高端疫苗臨床試驗的GCP查核，確認當時該試驗的品質及資料保存都合格。

說到丘以思公司，目前各藥廠、醫院或研究單位與其合作的案子有20幾案，而該公司在經濟部的登記自101年起至今，始終是「港資」公司，我們也已請經濟部及投審會去了解相關的狀況。

有時不禁感嘆，為何總是，急難中什麼都沒做的人，在對拼命為國為民做事的人無端指涉、狂批濫打……
不過對我們願意做事的人來說，無論如何，該做的事還是會努力的把它做好做滿。

▲▼指揮中心指揮官王必勝臉書發文，說明BA.5次世代疫苗通過EUA，以及高端二期涉中資議題。（圖／翻攝王必勝臉書）

▲指揮中心指揮官王必勝臉書發文，說明BA.5次世代疫苗通過EUA，以及高端二期涉中資議題。（圖／翻攝王必勝臉書）

►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►韓國「集中＋顯瘦」內衣特價了！舒適好穿　CP值爆高

ET快訊
iPhone 15鏡頭將升級「4孔」！渲染圖曝光
王必勝罕見開轟！　「沒做事的人狂批濫打」
李妍瑾交往AV導演3個月　懷孕就結婚：沒有避孕
吳宗憲答應幫牽線啦啦隊！「二壘妹」以為節目效果　隔天收私訊大
快訊／夜店殺警案落幕　曾威豪、劉芯彤等9人全數入監
快訊／確定了！　高雄國賓大飯店明年1月底熄燈
高鐵遇「側乳妹」！　衣開大洞秀碗公奶
習近平一封信籲「緩和美中關係緊張」　內容曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高端中資爭議　王必勝開轟「烏龍選舉操作」：沒做事的人狂批濫打

農村市集音樂會今起登場　鄭宜農壓軸戶外開唱

連爸媽都認識！網友認證「最帥YouTuber」有料又好笑：男人也愛他

農遊券3.0買氣差　農委會再推4.0方案「擴大品項與誘因」

相親對象「照片神似林志玲」一見面臉綠：是巷口阿玲！1舉動被罵爆

懷疑≠否認！張元植「約爬曾格爾」：來次公開的百岳單攻

男友拿不出60萬聘金！她怨「又沒拍婚紗宴客」吵架　網看傻：吃相難看

頂新和德「愛的GOOD力」好物網路商店　邀民眾一起為長者送暖

金門大橋通車倒數！跨海10分鐘車程限速60km　4大管理措施公布

老饕崩潰！彰化30年老店「夜市爌肉飯」結束營業　網友曝原因

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

周湯豪爆女偶像新歡！工作室過夜8hrs　同款鞋曝光…親回兩人關係

早上洗澡半個月換床單　孫聽嬤習慣喊：髒兮兮

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

KID坤達金鐘紅毯「致敬小鬼」！　復刻3年前跳躍：我們完整了

台中桶屍命案！廠房傳惡臭　水泥塊冒左手...鎖定1女調查

高端中資爭議　王必勝開轟「烏龍選舉操作」：沒做事的人狂批濫打

農村市集音樂會今起登場　鄭宜農壓軸戶外開唱

連爸媽都認識！網友認證「最帥YouTuber」有料又好笑：男人也愛他

農遊券3.0買氣差　農委會再推4.0方案「擴大品項與誘因」

相親對象「照片神似林志玲」一見面臉綠：是巷口阿玲！1舉動被罵爆

懷疑≠否認！張元植「約爬曾格爾」：來次公開的百岳單攻

男友拿不出60萬聘金！她怨「又沒拍婚紗宴客」吵架　網看傻：吃相難看

頂新和德「愛的GOOD力」好物網路商店　邀民眾一起為長者送暖

金門大橋通車倒數！跨海10分鐘車程限速60km　4大管理措施公布

老饕崩潰！彰化30年老店「夜市爌肉飯」結束營業　網友曝原因

小資女月領28K「存到400萬想購屋」！　全場跪了：買了啦

龐氏騙局用不膩　小心詐騙吸金集團

1.5折起！「老爺住宿券」11／1開賣　10館通用、食宿優惠一次看

長榮航米蘭首航載客率全滿　估明年Q2開航菲律賓克拉克

iPhone 15鏡頭將升級「4孔」！渲染圖被曝光　動態島還在

CIA主任訪問基輔　紐時卻曝內幕「秘密反攻」讓美烏緊張

敖犬IG大頭貼「突換成超火辣網美照」　他親揭真相求救：我該怎麼辦

北市第5選區政見懶人包／吳沛憶增設滑板場、吳志剛關注危老都更

柯文哲嗆陳時中「大頭症難醫」　蔣萬安：好不好治醫生才清楚

美管制中半導體影響小　王美花：產品可銷售出去台灣還有優勢

開錯車道「流利倒退嚕」　騎士看傻：在拍天能？

生活熱門新聞

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

51歲前主播罹癌病逝　遺願曝光

奈格颱風最快今生成　雨彈炸2區「紫到發黑」

母女斷魂軍卡「錯在1關鍵」　他嘆：機車族被洗腦了

可能海陸警連發！下周有望放颱風假

準奈格關鍵轉彎到家門口！3天豪雨彈

娶到賺到！有「這3星座老婆」超幸福　摩羯女＝完美賢妻

颱風奈格生成！今晚變天雨漸猛

停車離奇扶牆「讓副駕好下」？背後有故事

想回職場！5年外送員爆「棄跑潮」苦笑了

連迎5天暴雨！半個台灣紫到發黑

奈格颱風今將生成！　吳德榮警告：威脅不可小覷

老饕崩潰！彰化30年老店「夜市爌肉飯」結束營業

高鐵巧遇「側乳妹」！衣開大洞秀碗公奶　老司機一看：套路太明顯

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

李妍瑾驚喜認愛AV導演「首放閃就曝床上姿態」

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

前女偶像自爆：3年半「睡20砲友」

快訊／國道3號嚴重車禍　南向寶山段全線封閉

51歲前主播罹癌病逝　遺願曝光

白家綺KTV突遭襲胸！

路上看到漂亮特斯拉　「副駕正妹開窗」網尖叫：太親民

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝

快訊／台南某科大男大生深夜墜樓　明顯死亡

即／普悠瑪出軌釀18死　司機二審仍判4年半

16大媽包劇組翻拍《甄嬛傳》：退休太無聊

奈格颱風最快今生成　雨彈炸2區「紫到發黑」

老公爽中9億頭不告訴老婆：怕她不工作了

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

母女斷魂軍卡「錯在1關鍵」　他嘆：機車族被洗腦了

更多

最夯影音

更多
張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚
偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面