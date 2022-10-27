高端中資爭議　王必勝開轟「烏龍選舉操作」：沒做事的人狂批濫打

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

高端疫苗臨床試驗委託公司「丘以思」爆出中資疑慮，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（27）日在臉書PO文直指該議題是烏龍選舉操作「有人還牽扯BNT復必泰，完全是不知所云，牛頭不對馬嘴」；最後還意有所指的感嘆「為何總是，急難中什麼都沒做的人，在對拼命為國為民做事的人無端指涉、狂批濫打」。

王必勝昨日下午記者會中針對此事已經說明，丘以思公司從101年起在經濟部商業司登記都顯示港商，沒有看到有中國籍申報資料或顯示有陸資投資人，會函請公司說明最新股權結構。另無論股權結構如何都不影響食藥署強化藥品優良臨床試驗規範（GCP）審查，也強調，二期臨床試驗與CGP是獨立項目，僅在有必要時進行GCP查驗，不會重啟臨床試驗。

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▲指揮中心指揮官王必勝臉書發文，說明BA.5次世代疫苗通過EUA，以及高端二期涉中資議題。（圖／翻攝王必勝臉書）

王必勝今日臉書全文：

食藥署EUA專家審查會議通過3款COVID-19次世代疫苗，其中兩款是「原型株+BA.4/5」的雙價次世代疫苗。在今天的ACIP專家委員會中，也會建議施打的方式。同一時間，我們也聯繫已有合約的莫德納公司安排出貨，預計第一批約60～70萬劑會在11月上旬到貨，後續批次也會陸續進來。

關於高端疫苗第二期臨床試驗合作廠商的議題，我認為是烏龍的選舉操作。有人還牽扯BNT復必泰，完全是不知所云，牛頭不對馬嘴！

高端疫苗這個案子，衛福部是跟高端公司簽約。而各藥廠在疫苗開發過程的研發、臨床試驗、製造生產、冷鍊運輸、倉儲管理…都有跟其他單位或企業合作。這是製藥業常態，甚至各種產業的常態，很少有公司能從上游到下游都一條龍自己處理。其中臨床試驗的部份，藥廠委託醫院執行，並請CRO（contract research organization，在本案是丘以思公司）協助資料的收集整理分析、維護試驗本身的適法性及品質。這也是各廠各院很日常的事。

衛福部食藥署對每個臨床試驗會根據GCP(good clinical practice，藥品優良臨床試驗規範）去做查核，其查核的內容如下圖，目的是監督臨床試驗的執行狀況。其中並不包括查核CRO公司的股權分配或是資本狀況，當然也不會查核受委託執行醫院資本或股權狀況。在2021年6月，食藥署有完成高端疫苗臨床試驗的GCP查核，確認當時該試驗的品質及資料保存都合格。

說到丘以思公司，目前各藥廠、醫院或研究單位與其合作的案子有20幾案，而該公司在經濟部的登記自101年起至今，始終是「港資」公司，我們也已請經濟部及投審會去了解相關的狀況。

有時不禁感嘆，為何總是，急難中什麼都沒做的人，在對拼命為國為民做事的人無端指涉、狂批濫打……

不過對我們願意做事的人來說，無論如何，該做的事還是會努力的把它做好做滿。

▲指揮中心指揮官王必勝臉書發文，說明BA.5次世代疫苗通過EUA，以及高端二期涉中資議題。（圖／翻攝王必勝臉書）

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