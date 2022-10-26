「紙箱隔間」扮公安騙大陸人　月薪10萬開BMW...狼狽趴地被逮

▲▼台中警方偵破一處專門詐騙大陸人的機房，犯嫌狼狽趴地，成員月薪逾10萬，主嫌還在房間內擺放各種吉祥物。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市以30歲林姓男子為首的詐欺集團，在台灣設置機房，假冒北京公安局跨海詐騙北京市民，集團設備簡陋，還用龐大紙箱隔間，半年來獲利400萬元以上，除主嫌外，其他4名「公安人員」都是20多歲年輕人，底薪加上抽佣，月薪10萬不成問題，集團成員同舟一命，加上高薪引誘，每天正常上下班，不用囚禁，不怕有人出賣，反倒是出入大樓太頻繁，引起住戶警覺而報警，警方跟監半年一舉破門查獲。

台中市刑大偵一隊半年前即獲報，西屯區朝馬附近有棟1、20戶的大樓，白天常有陌生年輕人出入，可能涉及不法，警方蒐證多時，後來又轉移陣地，搬到北屯區，經持續跟監，確定是詐欺機房，日前破門逮人，有人見狀馬上趴地求饒，有人不知狀況，還在繼續透過電話欺騙。

警方發現，該成員全都詐騙大陸北京市民，依照教戰手冊行事，先由一線話務機手假冒大陸通信管理局人員，撥打網路電話，向被害人謊稱其申辦電信門號涉及刑事案件，再將被害人電話轉接至二線的假公安局人員後，製作假的中華人民共和國公安部刑事逮捕凍結管制令，向被害人誆稱涉嫌洗錢刑事案件需凍結資產，必須將金錢匯至指定帳戶內監管等，被害人大多是4、50歲的女性。

警方見時機成熟，日前破門收網，當場逮捕林姓主嫌及4名共犯，查扣手機18支、銀行存簿9本、筆記型電腦2部、Wifi分享器2台、攝影機2台、點鈔機1台、K盤1個、愷他命1包（毛重26.19公克）、毒品咖啡包13包（毛重48.06公克）、大麻1包（毛重9.61公克）、大麻吸食器1個、現金153萬4千多元，及1輛BMW等贓車，全案偵訊後移送台中地檢署偵辦，並經偵結起訴在案。

警方在詐騙機房發現，林姓主嫌特別擺設金猪、紫南宮錢幣（招財）、黃金金雞（金雞報喜）、毛筆（大筆進財）、帆船（一帆風順）等招財吉祥物，祈求業績長紅，日進斗金。惟最後仍栽在警方手裡，包括主嫌及共犯5人，目前遭法院羈押禁見。