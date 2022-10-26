高端臨床試驗委託中資？王必勝：登記為港商「原始股東無陸資」

記者嚴云岑／台北報導

高端疫苗臨床試驗委託公司「丘以思」爆出中資疑慮，衛福部長薛瑞元今（26）日上午澄清，丘以思與高端簽約時是美商在台灣子公司，且母公司是於今年10月才與中資合併。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午補充，丘以思公司從101年起在經濟部商業司登記都顯示港商，沒有看到有中國籍申報資料或顯示有陸資投資人，會函請公司說明最新股權結構。

民眾黨立委邱臣遠24日在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢時提到，高端公司委託執行二期臨床試驗的「丘以思」，去年4月底就被中國「締脈」公司併購，更名為「凱迪亞」，董事長也是中國籍，質疑衛福部為何可接受高端疫苗臨床試驗與中資合作。

當時薛瑞元回應，自己不知道丘以思是中資公司，若是國內合法的CRO廠商，就可以來做臨床試驗協助，今日上午澄清，經這兩天暸解，丘以思是今年10月才被中資合併，而在母公司與中國公司合併後，丘以思前端公司登記的依然是港資，已經過經濟部投審會審查，是合法的港資分公司。

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王必勝表示，無論股權結構如何都不影響食藥署強化藥品優良臨床試驗規範（GCP）審查，該項審查僅著重兩件事，分別為品質和關鍵資料保存，臨床試驗也會做稽核確保品質，「這部分是沒問題的」。至於沒有詢問使否會重啟二期臨床試驗審查？王必勝回應，二期臨床試驗與CGP是獨立項目，僅在有必要時進行GCP查驗，不會重啟臨床試驗。