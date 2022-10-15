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吳淡如為失眠所苦　醫：「PP舒曼波」重回3秒入睡

▲▼PP舒曼波,吳淡如,睡眠,PP石墨烯研,舒曼波次微米紡織晶片。（圖／業者提供）

 【企劃特輯】

根據調查結果顯示，全台每4人就有1人有睡眠困擾，除了淺眠、時睡時醒、提前起床外，失眠更是佔大多數，連知名作家吳淡如也曾為此所苦。吳淡如說：「睡覺能睡得好很重要，因為腦波才能得到休息，精神壓力及身體壓力才會減少。睡不好就像你整個人浮在床上，感覺有許多的聲音在跟你說話，你覺得沒睡著但其實是睡著了，只是睡眠睡得很淺；為了讓自己睡覺，年輕時我會吃一些鎮定劑，但長期下來精神狀況真的非常不好，我現在已經很久沒看到鎮定劑了，因為『舒曼波』能帶來一個平靜的宇宙。」

▲▼PP舒曼波,吳淡如,睡眠,PP石墨烯研,舒曼波次微米紡織晶片。（圖／業者提供）

美國NASA太空艙　舒曼波科技曝光

為了解決睡不著、睡不好的問題，研究團隊跳過藥物治療的方式，企圖用其他物理性的方式來解決這個問題；結果發現「舒曼波」這種波長可以解決睡眠的問題。「舒曼波」是一種有益的脈動韻律波，美國NASA就在載人太空艙裡裝上舒曼波產生器，目的就是維持太空人的身心健康，也就是透過舒曼波的頻率，可以有效讓身心狀態，調整回最佳的睡眠狀態。

▲▼PP舒曼波,吳淡如,睡眠,PP石墨烯研,舒曼波次微米紡織晶片。（圖／業者提供）

次微米紡織晶片X莫爾超晶格結構石墨烯　釋放助眠生物波　身心科醫師也認可

而舒曼波現今被運用在寢具上，PP石墨烯研究團隊與生技大廠華楙合作開發出「舒曼波次微米紡織晶片」並搭配「莫爾超晶格結構石墨烯」導入棉被的纖維中，在和身體接觸後，次微米紡織晶片會釋放「舒曼波」透過晶格化石墨烯將其能量發散至全身，把身體、腦部帶回到平靜的狀態、得到身心的平靜；它也被醫療專家視為「會修復的石墨烯」。身心科鄭光男醫師表示：「舒曼波能讓失調的人體回到正常的秩序與機能，幫助調整睡眠狀態，有了良好的睡眠品質才能提高身體免疫力、加快身體修復效率，改善壓力、焦慮、心悸及慢性疾病等諸多問題，達到更好的保健效果。」

▲▼PP舒曼波,吳淡如,睡眠,PP石墨烯研,舒曼波次微米紡織晶片。（圖／業者提供）

▲▼PP舒曼波,吳淡如,睡眠,PP石墨烯研,舒曼波次微米紡織晶片。（圖／業者提供）

好眠科技大躍進　90%改善睡眠品質！天絲舒適材質　一年四季都可蓋

吳淡如表示，舒曼波被有國外醫學證明讓腦波回復平靜的纖維，不必進入你的體內，只要接觸就能讓你的腦波回復平靜，它讓我感覺睡得很平靜很深層，隔天醒來不但想微笑，也覺得處理事情應該都能平心靜氣地解決，PP舒曼波可以達到這樣的效果。

研發團隊表示，「PP舒曼波科技減壓被」的原理是用生物波讓人找回平靜的方法，靠著舒曼波的振幅，把人的身心歸零，調整到正常的秩序和節奏，不是靠藥物強制睡眠；另外，也被特別選用天絲的材質，摸起來非常的柔滑舒適，蓋在身上也很輕盈，一年四季都適用。目前大規模的測試，90%的試用者在使用「PP舒曼波科技減壓被」後，得大大幅改善，也讓許多專業醫師、名人、部落客都相當推薦。

▲▼PP舒曼波,吳淡如,睡眠,PP石墨烯研,舒曼波次微米紡織晶片。（圖／業者提供）

▲▼PP舒曼波,吳淡如,睡眠,PP石墨烯研,舒曼波次微米紡織晶片。（圖／業者提供）

會修復的石墨烯「PP舒曼波科技減壓被」哪裡買？
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7T5
●momo購物網特惠組：https://chshop.work/exJ4A
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/KT0f-kFlOKM
 

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