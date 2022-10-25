讓確診者投票「前7天」怎放寬　黃立民分析下階段：快篩陰可短暫外出





▲台大醫院小兒感染科醫師黃立民。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

2022九合一大選11月底投票，確診者7+7的後7天已經鬆綁，至於前7天隔離放寬則需要專家進一步研商。台大醫院小兒感染科醫師黃立民今（25）日分析，如果新冠不從法定傳染病第五類降至第四類，就不可能沒有隔離措施，今年頂多可能從7天縮短到5天或者3天；至於投票，他認為，只要確保確診者整個投票流程快速、不與其他人接觸、投完票就回家，應該可以「快篩陰性時短暫外出」。

指揮中心昨（24）日宣布11月7日起實施4大鬆綁措施，其中確診者7+7的後7天只要快篩陰性就可解除自主健康管理，隨著九合一大選倒數，民眾也關心確診者是否有望投票？指揮中心指揮官王必勝昨表示，已請專家研擬縮短措施，隔離天數從2天到5天都有人討論，會請專家就公衛層面和感染管制層面深度思考後再研議。

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針對隔離放寬，外界有意見可以參考日本方式，以確診者有無症狀進行分類，有症狀隔離7天，無症狀隔離5天。黃立民表示，隔離七天還是最保險，無論有無症狀，病毒排出的時間不會差太多，如果要縮短，可以考慮嚴格隔離天數縮短到5天，後面2天快篩陰性可戴口罩外出、容許從事某些活動。

至於確診者投票，黃立民認為，只要能確保確診者戴口罩出來，不與其他人接觸，投完票就回家，過程快速且沒有接觸，風險就不高，現在看起來整個風向、指揮中心對外說明都傾向同意投票，只是會有規定，不要待太久、看是不是快篩陰性再出來，兼顧人民投票權與健康權。

那有沒有可能比照流感都不隔離？黃立民坦言，今年會有困難，應該只能做到天數的縮短，因為新冠肺炎還是不能從第5類改列為第4類法定傳染病，應該是不可能完全不隔離，但日前衛生福利部部長薛瑞元已經說今年不會降，所以年底之前都不會發生。

近期不斷有變異株檢出，是否可以持續放寬？黃立民指出，新病毒已經多到專家都說不完，因為各國診斷能力強、基因定愈快，變種病毒一定會來，台灣是哪一株無法預測，最終還是回歸到監測，有4大指標要看，包含死亡人數，有多少人住院，醫院有多少空床、多少呼吸器可以使用，看起來可以接受，規範就可以放鬆，其他就是盡量打疫苗。

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