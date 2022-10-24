最新民調！陳時中甩吊車尾支持度增至22.13％　趙少康：不可能棄陳保黃

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（圖／記者許靖騏攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市長最新民調出爐，中廣與蓋洛普徵信合作，24日發布最新調查結果，由國民黨候選人蔣萬安以支持度29.67％奪冠，而上回墊底的民進黨候選人陳時中，此次微幅增加至22.13％，落後蔣萬安7.54個百分點，而在藍綠逐漸歸隊之下，無黨籍的黃珊珊支持度跌至17.42％。中廣董事長趙少康分析，「棄陳保黃」是絕對不可能的事。

根據中廣與蓋洛普徵信民調，蔣萬安與陳時中兩人較上次（9月24日）支持度都有增長，分別為1.91及2.42個百分點，交叉分析更顯示，泛藍泛綠的選民都有85％表態支持各自陣營的候選人；黃珊珊則從原本20.90％跌至17.42％，支持者占最多的是看人不看黨的中立選民22.45％。

▲中廣與蓋洛普徵信民調。（圖／中廣．蓋洛普徵信提供）

趙少康認為，這份民調看並沒有顯示出棄保效應，而且民進黨超過8成都表態了，所謂的「棄陳保黃」並不可能，若說「棄黃保蔣」可能性較大。

至於蔣萬安民調第一，趙少康說是有意義的領先，但他原本以為可以領先10個百分點，如今還差一點，是因為陳時中不管怎樣都還是有民進黨的基本盤。

該民調進行時間為2022年10月21日至23日，針對設籍在台北市的20歲以上市民，以CATI系統透過市話後兩碼進行隨機抽樣，電訪成功率為68.48%，針對性別與年齡進行加權，完成1067份樣本，在95%信賴水準之下，抽樣誤差為正負3.06%。