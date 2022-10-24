女三寶跑國道「鬼切2道」被罰1萬8！求情法官會丟工作　下場出爐

▲女三寶「鬼切下交流道」吃罰單，不服提出行政訴訟，求情會丟工作，下場出爐。（圖／翻攝自Google地圖）

記者趙蔡州／綜合報導

一名陳姓女子日前駕車行經國道一號北上五股交流道出口時，連續右切2個車道且全程均未打方向燈，被警方依危險駕駛開罰18000元，她不服提出行政訴訟，表示當時是因為身體不適，急著下交流道才違規，她已經知道錯了，且若處分成立，她將失去外送員生計，請求撤銷罰單。基隆地院日前審理後，駁回告訴。

根據判決書，陳女2021年8月5日上午9時開車，行經國道一號北上五股交流道出口時，突然從外側車道右切，先後跨越輔助車道、槽化線，最後駛入減速車道，整個過程均未使用方向燈，跨越槽化線時還差點撞上減速車道車輛，事後被國道警方依危險駕駛開罰1萬8000元，且必須參加道路交通安全講習。

陳女不服提出行政訴訟，表示當天她開車到桃園會面未成年子女，回程時因為勞累身體不適、眼前模糊，為了避免車禍或其他意外，才會切換車道，想快點離開國道，當時事發相當突然，而她又不熟路況，一時緊張才會忘記打方向燈，對於違規已深刻反省。

她進一步說，她的工作是全職外送員，平常只靠外送賺取生活費，還有償還諸多債務，若處分成立，將會失去唯一的經濟來源，加上她與前夫離婚後，子女與前夫同住，若處分成立，前夫必將拒絕她一個月一次的會面探視，希望法官能撤銷原處分、從輕裁罰，讓她能維持生計。

對此，基隆地院法官審理案情，根據警方提供的違規影像，認定陳女行為確實可能危及其他駕駛人，警方舉發並無違誤，至於陳女供訴身體不適、視線模糊，未提出證據證明，難予採信，況且陳女如確有身體不適，更應謹慎小心駕駛，而非心急連續變換車道，反而更易導致其他用路人危險。

法官指出，針對陳女稱是全職外送員，原處分影響其生計等說辭，道路交通管理處罰條例規定違章行為，核屬違反行政法上義務之行為，裁決機關本應該依法進行裁決，此為法治國家依循之基本原則，陳女主張不能成為免罰依據，加上其確實有危險駕駛行為，認定陳女請求撤銷罰單無理由，審酌後予以駁回，可上訴。

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