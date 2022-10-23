染疫後心悸胸悶？醫曝「新冠心搏過速症候群」：無慢性病健康族群也中

▲醫師指出，近期發現不少新冠後心搏過速症候群患者。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙于婷／台北報導

迄今國內已經有超過1/4的人口感染過新冠肺炎，據統計，有些人的症狀可能持續超過4週甚至3個月以上的「長新冠」，除了大家都知道的腦霧、肺部不適，臨床也發現不少「新冠後心搏過速症候群」，患者大多數染疫前都屬於健康族群，沒有慢性病史，但染疫之後開始出現突發或持續性心跳加速。

長新冠常見症狀包括疲倦、呼吸困難、心悸、認知障礙等，這些症狀可能是從感染初期就出現，有些則是在康復後過了數週才發生；但近期國外及國內醫師都已發現不少新冠後心搏過速症候群，且不少患者是染疫之前都沒有慢性病的健康族群。

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但臺北市立聯合醫院仁愛院區心臟內科主治醫師李瑞恒指出，這幾個月門診有不少患者因染疫康復之後發生心悸胸悶而陸續前往就醫，除了開始出現突發或持續性心跳加速，有些人還伴隨有疲倦、頭痛、胸悶等現象，這些人接受24小時心電圖檢查，結果顯示不定時出現的「竇性心搏加速」，但心臟超音波檢查並未發現心臟結構或功能異常，抽血檢驗也沒有發現如甲狀腺亢進或貧血足以導致心跳加速的疾病。

李瑞恒解釋，這些病人罹患的疾病稱為新冠後心搏過速症候群（Post Covid-19 Tachycardia syndrome），這也是屬於新冠後癥候群的一種類型，國外及國內醫師都已發現不少案例。

這些病人染疫後發生兩類型式的心搏過速，第一類為姿勢性心搏過速（Postural orthostatic tachycardia），指的是由仰臥改為直立姿勢10分鐘內每分鐘心跳增加30次以上或是直立狀態下的心跳超過每分鐘120下，跟姿態性低血壓不同的是，此時血壓並不會下降，有時候反而還上升。

另一類的病人表現是不當的竇性心搏過速（inappropriate sinus tachycardia），指的是在沒有特殊情況下（如：發燒、運動狀態），發生陣發或持續性竇性心搏過速（每分鐘心跳超過100下）。

李瑞恒說，關於新冠後心搏過速症候群的原因，目前尚屬於研究階段，有學者推斷可能是由於病毒感染後，誘發宿主體內產生自體免疫抗體，並活化交感神經接受器，造成自律神經失衡狀態而導致心搏過速。另外也有學者認為，病毒可能直接破壞體內調控心跳及血壓的細胞而造成心跳加速。

目前在治療方面，由於是新出現的疾病，尚未有證實有效方式，所以醫師通常會處方降低心跳的藥，如乙型交感阻斷劑讓病人發作時服用，另外也建議從事可調節自律神經的運動，如瑜伽、太極拳等等，也可能對病情有幫助。

李瑞恒也提醒，由於新冠病毒也可能造成心肌炎而發生心律不整，因此建議病人感染新冠病毒後，發生心悸胸部不適，仍需請醫師診治，排除嚴重心臟疾病，以免耽誤治療時機。