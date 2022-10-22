松菸原創基地節開跑！8件藝術裝置點亮夜間　700顆燈球吊掛月台

▲松山文創園區夜間裝置藝術之一，〈明日派對〉在2至5倉庫後60米長的月台上，掛上近700顆燈球，還能讓民眾燈控互動。（圖／松山文創園區）



記者林育綾／台北報導

松山文創園區推出年度最大策展活動「2022原創基地節」即日起至10/30開跑，集結市集、藝術作品、展覽、跳舞等活動。其中連續10天的「松菸風格職人市集」總計超過70家品牌參與；而在裝置藝術上，特別打造8件於夜間觀賞的藝術裝置，展出至晚上11點，持續點亮松菸。

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▲「松菸風格職人市集」總計超過70家品牌參與。（圖／松山文創園區）

前2年受疫情影響，「原創基地節」歷經2020年取消辦理、2021年縮小規模，今年再度盛大回歸，以《來追我啊 Play One》為主題，從玩、遊戲、玩遊戲及玩家的角度切入，探討遊戲與藝術的關係。今年邀請12組藝術團隊現地創作，打造5件全新藝術裝置作品，共展示16件藝術創作、8場藝術講座，將藝術和古蹟環境結合，展現多樣性。

▲郭奕臣的〈倖存者計畫〉，首度公開15年前菸廠修復前舊照。（圖／松山文創園區）

此次全新打造的5件藝術裝置作品，包括郭奕臣的〈倖存者計畫〉，首度公開15年前菸廠修復前舊照。郭奕臣曾在2007年松山菸廠停止運作、松山文創園區尚未成立之前，運用自製的探測車，拍攝許多珍貴的影像，包括散落一地的捲菸、香料實驗室剩下瓶罐、籃球隊遺留的衣服等，帶領觀者回味菸廠時期的歲月。

▲〈倖存者計畫〉呈現24幅巨大照片，搭配高6.5公尺的粗曠鷹架造型。（圖／松山文創園區）

〈倖存者計畫〉作品位於松菸大道連接辦公廳舍入口處、也是台北大巨蛋和園區的交界處，在這新舊共融的區域，以具有漂浮感的絲巾布，呈現24幅巨大照片，搭配高6.5公尺的粗曠鷹架造型，創造猶如連結過去和未來的結界；同時也展示第一台倖存者號探測車模型，象徵回到人類曾經生存的疆域，在荒蕪的廢墟裡搜尋人類唯一倖存訊號，以過去式的未來寓言，開鑿出一條時空記憶迴廊。

▲〈倖存者計畫〉探測車。（圖／松山文創園區）



陳萬仁作品〈歪腰一下〉，在製菸工廠長10公尺的通道天花板上，幻化出一個跳脫現實的光影景窗，投影人們各式各樣行走的姿態，有擺動跑跳、有月球漫步、或是喝醉酒歪歪扭扭等約50種樣態，甚至還有驚喜彩蛋蜘蛛人從眼前飛躍。

觀者有如正在觀看上層樓發生的事情，感受如穿透霧面玻璃般的窺見，彷彿日常卻顯奇幻的動態影像，藉由創造光影的視覺手法，擦拭掉真實和虛擬的界線，也同時回應現代社會人際疏離，卻又渴望親近的拉扯。

▲▼陳萬仁作品〈歪腰一下〉。（圖／松山文創園區）

而高德亮的作品〈漫遊之所-曲線〉以光學膜料與不同色光的結合，創造一種由空間、身體與裝置三者相互交織而成的觀看體驗。作品長達7米圓弧狀，位在人潮聚集的1號至2號倉庫之間，觀眾從廊道下方經過時，都能因應位置與距離不同而探索出各自眼中流動的色彩，讓身體與環境一同創造獨有的體驗與想像。

▲高德亮作品〈漫遊之所-曲線〉。（圖／松山文創園區）

黑白平常的〈躲貓貓〉則在文創大街窗框上，打造10幅全新大型短篇漫畫，對應場域一覽無遺的漫畫展示方式，有別於傳統漫畫為單頁單方向性的閱讀方式，創新打造多方向性閱讀模式，繪製一場關於「時間」與「歷史」的「躲貓貓」。

▲黑白平常的〈躲貓貓〉則在文創大街窗框上，打造10幅全新大型短篇漫畫。（圖／松山文創園區）

故事以松菸為主題場景，結合台北城市樣貌以及松菸過往現今樣態，呈現過去與現代的對比與演變，同時也反映自己與時間的關係思考，對追求物的意義與目的之反思。

▲〈躲貓貓〉在窗框上打造10幅全新大型短篇漫畫，夜間還有光雕。（圖／松山文創園區）



蔡宜婷的〈明日派對〉在2至5倉庫後60米長的月台上，掛上近700顆燈球，形成浪漫燈海！象徵過去運送菸草的月台，如今是人潮往來的展覽聚會場所，熙攘而喧鬧的時空也映照著這座擁有85年歷史古蹟的靜謐與輝煌。民眾也可拿起手機掃描QRcode，即可進入作品的派對調色盤Web APP互動網站，就能依自己的喜好，調整燈球的顏色和亮度、與作品互動，共有超過百種燈控模式。

▲蔡宜婷的〈明日派對〉以700顆燈球打造浪漫燈海，民眾還可以燈控互動。（圖／松山文創園區）

蔡潔莘的〈彩虹雨〉以造型可愛的雲朵，還有動物在上面或臥或躺，打造如同天堂般的彩虹雨村落。作品讓觀眾想像回到如同一張白紙，單純感受顏色的美，讓簡單的事物、情懷得以重新再被觀看，珍惜習以為常的微小事物，喚回簡單、原初的美好感動。作品位在巴洛克花園以及鍋爐房旁的草地上，與台北大巨蛋和鍋爐房煙囪相呼應，也為園區場域注入充滿童趣的氛圍。

▲蔡潔莘的〈彩虹雨〉以造型可愛的雲朵，還有動物在上面或臥或躺，打造如同天堂般的彩虹雨村落。（圖／松山文創園區）

另外，這次還有「電子花車」首度開進園區，停靠在辦公廳舍前庭，過去也是菸廠時期的迎賓大門，營造新舊歷史文化及色彩衝突意象，松菸也邀請民眾踏上舞台，想像自己是主角，近距離感受最潮的台式在地文化。

▲「電子花車」首度開進園區，讓民眾登台。（圖／松山文創園區）

除了展示藝術裝置，這次也特別邀請「微光製造」舞團的創辦人王宇光，進行〈松菸來跳舞〉計畫，從個人、雙人到群體，從生活常見的走跑跳等動態出發，一步一步地透過轉化，挖掘身體本位的思考方式，邀請民眾一起探索身體的多樣可能，從遊戲想像與肢體練習裡，認識自己的身體，看見舞蹈的美好。

▲微光製造的〈松菸來跳舞〉計畫，讓民眾認識自己的身體，看見舞蹈的美好。（圖／松山文創園區）

「2022松菸風格職人市集」也同步展出，即日起至10/30，集結全台8大地方特色，總計超過70家品牌參與，以「職人」為主角、「類策展」的型式規劃，打造沉浸式體驗、綠色永續主題市集。

除此之外，夜晚經過松菸口也多了「西向之光」公共藝術光雕設計，此件作品為台北市政府文化局2022年設計補助案，以新舊符碼光體的不同切換，感受文化及辦識古蹟的厚度，視覺融合歷史建物的前世今生，讓「台北無圍牆博物館」更為地域性的顯著及常態性的夜間照明服務。

▲夜晚經過松菸口也多了「西向之光」公共藝術光雕設計。（圖／松山文創園區）

2022原創基地節

時間｜2022/10/21(五) 至10/30(日)

戶外展區10:00-23:00

室內展區10:00-18:00(藝思空間、藝異空間）

更多活動及地點資訊

2022松菸風格職人市集

時間｜10/21(五)～10/29(六) 11:00-19:00

10/30(日) 11:00-18:00

地點｜松山文創園區-北向製菸工廠



來松菸跳舞-微光製造

時間｜19:00-20:30，10/28（五）、11/11（五）、11/25（五）、12/09（五）、12/23（五）

地點｜松山文創園區文創大街

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