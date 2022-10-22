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嘉市社企女力新崛起　9團隊創業登記獲10萬獎勵金

▲▼ 嘉有社企女力崛起 創業營業登記 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉有社企女力崛起，7家女性社會企業創業登記 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市20日有7家女性社會企業（包含：「巧藝拾衫衣作坊」、「虹魚色彩藝文工作室」、「布吾可能」、「嘉藝美食料理團」、「薪雅刻印工坊」、「Back to Basics 返璞歸真」、「誰響回嘉-非典型錄音現場」）至建設處工商科辦理營業登記，一圓女性在嘉創業夢想。市長黃敏惠特別前往營業登記窗口，為女性社會企業夥伴加油打氣，期許相互扶持與鼓勵，打造幸福進行式，讓嘉義成為女力新城市，在嘉義市成功圓夢！

▲▼ 嘉有社企女力崛起 創業營業登記 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，感謝黃采燕督導、評選老師及所有社業夥伴的努力，從競爭激烈的33組隊伍中，脫穎而出，並與市府及業師為期四個月的輔導，從選點、產品開發、財務規劃等，一路到創業登記，真的很不容易。創業是自我挑戰，辛苦也很不容易，但卻是滿滿豐收的果實，嘉義市是可以讓人圓夢的城市，最令人感動的是，這9組團隊發展出獨一無二的產品，用她們的創新及創意，讓女性經濟力在嘉義市綻放。

▲▼ 嘉有社企女力崛起 創業營業登記 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府以「嘉有社企‧城市新活力」作為號召，鼓勵本市女性及弱勢族群運用創新創意突破困境，投入社會企業，成為新崛起的經濟實力，讓越來越多經濟力在嘉義綻放。繼去年一系列社會企業課程後，更在今年將社會創業夢想具體實現，實踐支持社會企業的政策，推出「社會創新及社會企業創業競賽」，圓夢計畫總獎勵金100萬元，提供每個得獎團隊10萬元之圓夢計畫獎勵金，透過完整的遴選及輔導機制，發掘具執行力與發展性之團隊，導入業師輔導，從培力、深化、輔導、競賽獎金補助、到創業，讓嘉義市成為兼具經濟發展與公義社會的友善創業平臺。

▲▼ 嘉有社企女力崛起 創業營業登記 。（圖／嘉義市政府提供）

「布吾可能」負責人董正琪表示，當了媽媽之後，為了陪伴孩子成長，離開科技業忙碌的工程師工作，回到慢步調的家鄉嘉義。在追尋自己喜歡的生活方式時，接觸了拼布。因為喜歡棉麻材質的觸感，一頭栽進手作包的世界裡。堅信每件手作品能創造自己的故事，傳遞最真實的情感～2014年成立嘉義市專業手作教室「鈕釦樹」，在手作的園地中，以美麗的棉麻布創作貼近人心的手感布包，用手工縫製的誠意客製每個充滿感情且獨一無二的商品。疫情改變了手作的生態，2022年接觸社企課程，因此有了創立微品牌「布吾可能」的契機。希望利用創新思維，致力將回收的多元素材導入在商品設計中，讓「布」料在產品中展現更多的可能性，並為台灣的環境提供更永續的解決方式透過再生設計，並由在地婦女100%手工製作，讓她們有機會創造自己(「吾」)人生另一種的可能。

▲▼ 嘉有社企女力崛起 創業營業登記 。（圖／嘉義市政府提供）

「嘉藝美食料理團」負責人江莉莉表示，嘉藝美食團由嘉義市火車站前三雅火雞肉飯，創立於民國３１年（目前由第三代經營)。一個老字號就是一段歷史﹑一種傳承。在生活便利，美食雲集的今日，心中總有那麼一個滋味，無法被取代。疫情期間外帶及外送成為消費主流，消費者對冷凍包與即時包接受度大幅提升，帶動在家用餐的冷凍餐點商機。非常感謝嘉義市政府協助，由專業業師輔導開發-嘉藝火雞肉鬆及嘉藝火雞葱油醬。期望能留住記憶中 故鄉的味道，推廣嘉義傳統在地特色小吃美食料理。

社會處表示，今年度9組優秀團隊已於今日全數完成創業登記，期望透過圓夢計畫，協助團隊建構女性創業在地資源網絡，進入市場成為新崛起的經濟實力，讓越來越多經濟力在嘉義綻放，讓嘉義更精采更溫暖。111年10月30日(日)上午9時於嘉義文化創意產業園區Ｏ棟二樓禮堂舉辦111年度「嘉有社企‧城市新活力」社會企業論壇，並於當日上午11時進行「111年社會創新及社會企業競賽團隊頒獎典禮」歡迎市民朋友一同前往共襄盛舉。

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