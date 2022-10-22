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美股大漲！公債殖利率高點拉回　道瓊勁揚748點

▲▼美股,道瓊,華爾街,美股上漲。（圖／達志影像／美聯社）

▲美股今天勁揚。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約21日綜合外電報導

美國公債殖利率自多年高點拉回，激勵美股今天勁揚，週線震盪。台積電ADR漲0.27%、收63.75元。

道瓊工業指數終場上漲748.97點，或2.47%，收在31082.56點。

標準普爾500指數上漲86.97點，或2.37%，收在3752.75點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲244.87點，或2.31%，收在10859.71點。

費城半導體指數上漲83.470點，或3.70%，收在2336.685點。

 

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