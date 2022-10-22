愛爾達小編喊「免費仔記得回去看」惹議…他氣炸：瞧不起人？

▲愛爾達體育家族PO文告知，YouTube轉播恢復正常。（圖／翻攝臉書粉專／愛爾達體育家族）



記者柯振中／綜合報導

愛爾達體育台專營體育賽事節目轉播，擁有一定的支持者。不過，愛爾達體育台21日疑似碰到狀況，轉播過程出了點問題，修復完畢後在臉書粉專PO文，卻因為一句「免費仔記得回去看喔」引起爭議，粉專小編的霸氣回應，也讓不少收看者讚爆。

臉書粉專「愛爾達體育家族」21日晚間8點張貼公告，機器碰到的狀況已經修復，YouTube頻道的轉播已恢復正常，「各位免費仔記得回去看喔、記得訂閱。」

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沒想到，貼文曝光後，卻讓一名網友感到不滿，在下方留言開嗆，「什麼叫免費仔，瞧不起人的體育台？坐等上新聞，發文道歉。」而「愛爾達體育家族」的小編也不甘示弱，在該名網友的留言下回應，「你才來道歉吧，免費收看有說你盜版仔嗎？」

▼有網友不滿言論，在貼文底下留言開嗆。（圖／翻攝臉書粉專／愛爾達體育家族）



貼文曝光後，讓不少支持者笑翻，在下方留言回應，「免費仔就安安靜靜的看啦，嗆什麼。全世界都知道你免費仔了」、「你就看免費的，叫你免費仔哪裡有問題嗎」、「免費仔講話還敢大聲啊笑死，被洗臉了吧」、「我免費我驕傲，看到有人在靠北，不說我還以為你去是反串。」

不過，也有人為此感到不滿，留言嗆聲小編，「我有買mod的頻道，人在外面不方便也不行當免費仔嗎？不知道是在嗆幾點的」、「我有訂閱，但用Youtube看很方便，既然有提供，為什麼不能看？成天酸酸酸酸酸，你們是挖到石油不是挖到檸檬欸」，顯見對小編的態度感到不滿。

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