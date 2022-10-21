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「4生肖」年底絕地大翻身！命理師：愛情、事業、財運一路發

▲▼ 卜卦,開運,運勢,命理,生肖,占卦。（示意圖／shutterstock）

▲4生肖年底前可以迎來轉運機會，各方面都容易有好事發生。（示意圖／shutterstock）

記者王麗琴／綜合報導

2022年已剩下2個多月就要結束了，雖然今年的運勢大局已定，但有些生肖仍然能在年底前，遇到幸運之神送上一波福氣，可以迎來大轉運、鹹魚翻身的機會。運勢命理網站《科技紫微網》就分析指出，今年「越到年底越幸運」的4大生肖，包括屬蛇、羊、雞、牛的人，年底前運勢翻旺，尤其屬牛的朋友，不但接下來職場、情場兩得意，財運方面也是財源滾滾，好運無法擋。

生肖蛇

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在經歷艱難的負重之路後，屬蛇人的年底運勢呈現趨吉避凶之相，刑、害太歲之年的波折帶來的負面影響將大幅降低，因此你的行事可大膽些。若能注重維繫長期來往的人際關係，更可獲得寬裕而溫馨的生活環境與工作氛圍。

生肖羊

今年以來，你少不了幾番辛苦勞碌，但好在越是敢於面對困難挫折，越容易被好運之神眷顧。年底你會在辛勞之後看到轉機，境遇提升。農曆十二月會是全年財運的高點，利於買賣活動，生意人更是要積極把握。

生肖雞

慾望程度加深，無論是對於自我的期許、物質生活的追求、權勢的提升、財富的累積，你都充滿興趣。這是好事，只要功夫扎實，勤奮膽大，避免過分投機貪心，所求必定能實現。農曆十月是本年度財運沸騰之時，此月適宜進行財務活動與投資運作。農曆十月、十一月則利於婚嫁事宜，可拜見雙方家長、收集結婚事項的資訊、或是開始籌備婚禮。

生肖牛

其實下半年你的運勢已經逐漸走高，這波好運延續到年底，更是喜事連連，愛情、事業、財富方面都容易有好事發生，整體生活算是舒適可喜。財運在高處飄揚，利於開拓較寬廣的進財管道，可多關注同事或是親友的談話，其中將有你可以利用的資訊。同時農曆十一月也是強勢表白期，與異性牽手的成功率很高哦！

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