　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

路邊紅豆餅「1顆45元」！ 他傻眼：快追上雞排了...網掀2派論戰

▲▼ 0

▲路邊買的紅豆餅，1顆竟要價45元，引來許多網友討論。（圖／翻攝自PTT）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

現在物價飛漲，多數人都超有感。一名網友表示，自己在路邊隨便買一個紅豆餅，沒想到竟要價「45元」，價格已與過去求學時期「3個20元」完全不同，引來網友兩派論戰。

一名網友在PTT以「現在紅豆餅漲到45元了？」為題發文，表示自己剛在路邊隨便買一個紅豆餅，沒想到一個紅豆奶油雙餡口味竟然要價45元，這讓他想起以前補完習，去巷口買紅豆餅時，是3個20元且又大又香，看到現在紅豆餅已經1個45的價格，讓原PO直喊「快追上雞排了吧？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友感嘆物價飛漲，一顆紅豆餅要價45元。（圖／翻攝自PTT）

▲網友感嘆物價飛漲。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出引起不少討論，不少人認為，「誰叫你去買馬祖的？」、「有便宜的你又不買」、「你要去菜市場找阿嬤買啊」、「誰叫你去有店面的」、「路邊攤隨便買CP值屌打」、「笑死盤子，我家巷口阿婆一個5塊」、「你怎麼不拿星巴克比咖啡廣場？」、「馬祖大概是全台最貴了吧，隨便買都讓你買到這家」、「你挑貴的買說很貴」、「這家是車輪餅界的IG打卡店吧」。

但也有跟原PO抱持相同感想，「好貴」、「45塊是三小」、「貼那張標籤值20塊」、「那個包裝袋文青價值30」、「果然經濟最好，物價比日本高了」、「以前3個才10元，現在一個等於以前的雞排」、「紅豆餅裡包了房租 房租才是本體，改叫房租餅」、「靠這太扯了吧誰會買阿」、「 雞排現在100 年底150 應該追不上啦～」、「有點盤，這成本不是很低嗎?」、「小時候巷口一個5元」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399　限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

►「嘎蹦熊鮮魷脆片」任選2桶特價739元！追劇必備超涮嘴

ET快訊
日圓跌哈日族笑？他接刀滿手血「去日本不爽用現金」　釣一票苦主
麥當勞為了他「早上9點做薯條、炸雞」　超暖客製化感動上萬人
今天開囤！超商「大杯拿鐵33元」連喝3天　可寄杯、無兌換期限
快訊／新竹市長抽籤！　號次出爐
真會下雪！新北耶誕城11／11登場　「4燈區」搶先看
高雄首度「王見王」　陳其邁手握柯志恩：祝選舉順利
六都候選人號次一次看　台北市長選戰多達12人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

路邊紅豆餅「1顆45元」！ 他傻眼：快追上雞排了...網掀2派論戰

22號颱風「奈格」最快週日生成！對台影響曝　雨彈熱區出爐

麥當勞為了他「早上9點做炸雞、薯條」　超暖客製化感動上萬人

熱帶氣壓逼近！今下半天變天　週末豪雨彈「紫爆熱區曝」

熱帶低壓不排除成颱「奈格」　路徑似尼莎！週末共伴效應防致災雨

餐廳優惠「帶老婆9折帶女友8折」　下句超挑戰！1亮點遭酸老闆沒種

「妳男友臉上有屌」　白目同事惹錯人！秒收存證信函GG了

今傍晚變天下探17℃！　週末共伴效應「紫爆豪雨」炸2區　

幫出3500元赴日PCR費用？ 　高端「11字」回應

升學考試像軍備競賽！他心累坦承想消失：不要用「輕生」來稱呼

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

槍手怨遭同門出賣轟4人　訣別兒女「別像爸一樣」

萬華槍手連轟4人飲彈亡　警還原時間軸：不合就開槍

《換乘2》芝妍「沒被選」脫口：找死嗎？　鉉奎當面教訓完「要去找海恩姐了」

納豆認了「有跟依依求婚過」！　曝女友反應：她還沒準備好嫁給我

調皮姐躲沙發「惡整老妹」　她被嚇失魂！愣15秒爆哭

路邊紅豆餅「1顆45元」！ 他傻眼：快追上雞排了...網掀2派論戰

22號颱風「奈格」最快週日生成！對台影響曝　雨彈熱區出爐

麥當勞為了他「早上9點做炸雞、薯條」　超暖客製化感動上萬人

熱帶氣壓逼近！今下半天變天　週末豪雨彈「紫爆熱區曝」

熱帶低壓不排除成颱「奈格」　路徑似尼莎！週末共伴效應防致災雨

餐廳優惠「帶老婆9折帶女友8折」　下句超挑戰！1亮點遭酸老闆沒種

「妳男友臉上有屌」　白目同事惹錯人！秒收存證信函GG了

今傍晚變天下探17℃！　週末共伴效應「紫爆豪雨」炸2區　

幫出3500元赴日PCR費用？ 　高端「11字」回應

升學考試像軍備競賽！他心累坦承想消失：不要用「輕生」來稱呼

不善水性強下水！花蓮男美崙溪出海口遭浪襲　遊客下水救回一命

雲林縣長候選人號次出爐　張麗善出1號、劉建國2號、林佳瑜3號

百萬豪車停路邊一忘2年！要繳「22萬停車費」　車主現身曝原因

限時14天！台南最新「風車彩色環繞迷宮」　還能拍大型荷蘭風車

傻眼！素人參選者抽完市長號次才現身　原因曝光：搭小黃塞車

謝龍介陪4號蔡宗豪車隊掃街　強打「世代傳承」接班受矚目

《魷魚遊戲》001號化身「最酷爺爺」登封　穿聯名、踩高跟鞋氣場外露

路邊紅豆餅「1顆45元」！ 他傻眼：快追上雞排了...網掀2派論戰

苗栗一日驚傳2賄選案　14人遭約談偵訊...1人收押1人聲押

22號颱風「奈格」最快週日生成！對台影響曝　雨彈熱區出爐

謝盈萱雙料入圍：手心手背都是肉　陳家逵遭爆出軌首露面「不回答私事」

生活熱門新聞

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

今傍晚變天下探17℃！　週末共伴效應「紫爆豪雨」炸2區　

手術費近萬！員工脖子長瘤沒錢醫　老闆霸氣全包

餐廳優惠「帶老婆9折帶女友8折」　1點遭酸沒種

港女勇闖台灣1年半花300萬「換一場空」：不會再回來了

妹子一字馬秀下體「希特勒小鬍子」　超越駱駝蹄

台式麵包熱量大公開　「這款」超可口竟奪冠

BMW車主PO文怨被罰　被網逆風罵

幫出3500元赴日PCR費用？ 　高端11字回應

遇到請抱緊！這3星座「絕對是好情人」

超商掀「生」食風！內行曝：日本很流行

「妳男友臉上有屌」　同事惹錯人秒收存證信函

鄰居偷菜被抓　告長輩嗆他沒肚量

明晚變天！熱帶低壓「類尼莎」路徑更靠台　猛烈豪雨最劇時間曝

更多熱門

相關新聞

韭菜淚「股票賠10萬」　釣出苦主：我有2張台積電

韭菜淚「股票賠10萬」　釣出苦主：我有2張台積電

台股近期血流成河，台積電（2330）也擋不住、股價也直直落，今（20）以391元開出，盤中最低下跌到386元，最後以397.5元作收，一名投資人崩潰表示，股票賠10萬元，光是台積電就賠了8萬7987元，諧音近似「白癡就白癡」，讓他深深感到自己很韭菜，貼文一出掀起網友討論。

32歲男錄取研究所「要讀嗎」　過來人見科系搖頭

32歲男錄取研究所「要讀嗎」　過來人見科系搖頭

座車違規「不在車上？」　陳時中：我不知道

座車違規「不在車上？」　陳時中：我不知道

萬華槍手曾曝不想混太難　網：浪子想回頭先做1事

萬華槍手曾曝不想混太難　網：浪子想回頭先做1事

大學畢業拚國考「落榜13年」！內行推1職位：缺額多

大學畢業拚國考「落榜13年」！內行推1職位：缺額多

關鍵字：

PTT物價紅豆餅

讀者迴響

熱門新聞

53歲金馬得主驚傳離世！　最後告別文：不辛苦了

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

母殺害6歲兒後輕生被救　警打開平板瞬間鼻酸

學校操場滿滿「多人運動」　集體活春宮畫面曝

專家點名「超難追星座Top 4」

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

萬華槍手私生活精彩！赴越南擁酒店妹照片曝

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

5歲男童擁前世記憶！1舉動讓媽媽毛骨悚然

資策會稱高虹安兼職未報備！網挖出8年前影片

今傍晚變天下探17℃！　週末共伴效應「紫爆豪雨」炸2區　

快訊／台北市長選戰號次　陳時中12號、黃珊珊8號、蔣萬安6號

魏哲家設質1600張台積電　網狂猜下一步動向

超商「大杯拿鐵33元」爽喝3天！

妻想念前男友的味道　丈夫讓她見面聞個夠

更多

最夯影音

更多
萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD
萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面