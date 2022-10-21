路邊紅豆餅「1顆45元」！ 他傻眼：快追上雞排了...網掀2派論戰

▲路邊買的紅豆餅，1顆竟要價45元，引來許多網友討論。（圖／翻攝自PTT）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

現在物價飛漲，多數人都超有感。一名網友表示，自己在路邊隨便買一個紅豆餅，沒想到竟要價「45元」，價格已與過去求學時期「3個20元」完全不同，引來網友兩派論戰。

一名網友在PTT以「現在紅豆餅漲到45元了？」為題發文，表示自己剛在路邊隨便買一個紅豆餅，沒想到一個紅豆奶油雙餡口味竟然要價45元，這讓他想起以前補完習，去巷口買紅豆餅時，是3個20元且又大又香，看到現在紅豆餅已經1個45的價格，讓原PO直喊「快追上雞排了吧？」

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▲網友感嘆物價飛漲。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出引起不少討論，不少人認為，「誰叫你去買馬祖的？」、「有便宜的你又不買」、「你要去菜市場找阿嬤買啊」、「誰叫你去有店面的」、「路邊攤隨便買CP值屌打」、「笑死盤子，我家巷口阿婆一個5塊」、「你怎麼不拿星巴克比咖啡廣場？」、「馬祖大概是全台最貴了吧，隨便買都讓你買到這家」、「你挑貴的買說很貴」、「這家是車輪餅界的IG打卡店吧」。

但也有跟原PO抱持相同感想，「好貴」、「45塊是三小」、「貼那張標籤值20塊」、「那個包裝袋文青價值30」、「果然經濟最好，物價比日本高了」、「以前3個才10元，現在一個等於以前的雞排」、「紅豆餅裡包了房租 房租才是本體，改叫房租餅」、「靠這太扯了吧誰會買阿」、「 雞排現在100 年底150 應該追不上啦～」、「有點盤，這成本不是很低嗎?」、「小時候巷口一個5元」。

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