　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

萬華槍手連轟4人自盡　最後留言「怨遭同門出賣」埋殺機

記者黃翊婷／綜合報導

萬國幫57歲大老「阿國」邱國隆19日在台北市萬華區持槍打傷4人，隨後飲彈自盡。邱男在犯案前曾透過臉書向子女道別，另外他還在文中提及自己近1年多來被人欺負，所以想找幾個朋友作伴，而他點名的人正好與萬華角頭勢力「河溝頭」相似，警方不排除他是因為糾紛未獲得兄弟支持，還遭兄弟出賣，才會埋下殺機。

▲▼萬華青山宮尋仇，槍手舉白旗放人質。（圖／記者邱中岳攝）

▲邱國隆舉白旗釋放人質。（圖／記者邱中岳攝）

邱國隆為萬國幫的大老，被外界稱為「阿國」，他19日晚間7點20分前往漢口街二段一處商業大樓尋找「阿弟仔」洪姓角頭，接著開槍射擊，導致洪男和小弟身中多槍；大約7點42分他又跑到青山宮，找萬國幫副幫主「細漢芋粿」許姓宮廟副主委，並朝對方身上開了3槍，最後他跑到青山宮附近的飲料店（許男經營），挾持許男的妻兒、堂姊、員工等4人，與警方對峙1個小時，最終釋放人質，再自己走到店外自轟2槍身亡。

▲▼槍手邱國龍萬華尋仇，商辦大樓開槍2人送醫。（圖／民眾提供）

▲洪姓角頭和小弟遭開槍射擊，現場血跡斑斑。（圖／民眾提供）

這起事件一共造成4人受傷、1人死亡。邱國隆在犯案之前曾於臉書PO文向子女道別，並在同篇文章的留言區中指控，「事出一定有原因，我要做得有尊嚴」、「這1年多來他們動用警察機關，不然就是用兄弟壓迫」，更直接點名1年多前在西門町因為河溝大頭彬欺負他的朋友，他朝對方開槍，雙方因此結仇，甚至動用警察車隊包圍，害他像老鼠一樣被貓抓到，「XX（人名）我們當初茶不是泡好了和解了，做兄弟這樣子嗎？」

▲▼快訊／萬華槍手8小時前跟女兒逛街　最後貼文曝光：別像爸爸一樣 。（圖／翻攝當事人臉書）

▼▲邱國隆在臉書留言區控訴受到兄弟壓迫。（圖／翻攝當事人臉書）

▲▼快訊／萬華槍手8小時前跟女兒逛街　最後貼文曝光：別像爸爸一樣 。（圖／翻攝當事人臉書）

而邱國隆點名的河溝大頭彬正好與萬華角頭勢力「河溝頭」相似，警方推測，邱男可能是因為1年多前的糾紛未獲得兄弟支持，加上懷疑同門有人出賣他的行蹤，才會埋下殺機，不過，整起案件仍有許多疑點尚待釐清，詳細的案情還需要進一步調查。

▼邱國隆放走人質後開槍自轟亡。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼萬華青山宮警匪對峙，歹徒放人質自轟。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼萬華青山宮警匪對峙，歹徒放人質自轟。（圖／記者黃彥傑攝）

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995；張老師專線：1980。

►satana包包超甜價必買！百搭實用　減壓背帶太舒服

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
正妹一字馬秀「希特勒小鬍子」　鄉民神出她本尊
萬華槍手連轟4人自盡　最後留言「怨遭同門出賣」埋殺機
萬國幫內鬨「3大老命危」！阿國連開21槍道別女兒：要死得有尊
和女兒吃完最後的午餐　槍手衝2地狂轟21槍復仇！擊中4人後自
萬華槍手自轟影片曝光！　遭質疑「自盡怎會連開2槍」
傳台美討論聯合生產武器　美國務院：檢視所有選項

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

色男對女友姪女下藥騙是膠原蛋白　還瞎掰：她主動壓住我

剛出獄借住被嫌「連碗都不洗」　莽男理智線斷刺死獄友

25歲女蛇頭黑化3部曲曝光　拓展「生意」自組人蛇騙摘器官

30分鐘開21槍！　萬華居民為「維持房價」報警：請加強巡邏

萬華槍手連轟4人自盡　最後留言「怨遭同門出賣」埋殺機

和女兒吃完最後的午餐　槍手衝2地狂轟21槍復仇！擊中4人後自盡

萬華槍手自轟影片曝光！　遭質疑「自盡怎會連開2槍」

桃園媽早餐店產子！腹中女兒探頭「廁所報到」　店家驚呆報案

萬國幫內鬨「3大老命危」！阿國連開21槍道別女兒：要死得有尊嚴

快訊／25歲女蛇頭手機驚見「全拆」術語　活摘器官集團3人遭羈押

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

開顱手術中吹薩克斯風！　音樂家清醒狀態演奏9hrs

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

孫安佐健美比賽奪第4「體脂剩6％」　全家到場...放閃女友：感謝一路相伴

男搞笑詮釋二兵→拿退伍令　見人打招呼變橫著走網笑翻

海倫清桃.黃景裕被控吸金詐騙　兩人不認婚...遭罵「滾回越南」委屈喊告

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

色男對女友姪女下藥騙是膠原蛋白　還瞎掰：她主動壓住我

剛出獄借住被嫌「連碗都不洗」　莽男理智線斷刺死獄友

25歲女蛇頭黑化3部曲曝光　拓展「生意」自組人蛇騙摘器官

30分鐘開21槍！　萬華居民為「維持房價」報警：請加強巡邏

萬華槍手連轟4人自盡　最後留言「怨遭同門出賣」埋殺機

和女兒吃完最後的午餐　槍手衝2地狂轟21槍復仇！擊中4人後自盡

萬華槍手自轟影片曝光！　遭質疑「自盡怎會連開2槍」

桃園媽早餐店產子！腹中女兒探頭「廁所報到」　店家驚呆報案

萬國幫內鬨「3大老命危」！阿國連開21槍道別女兒：要死得有尊嚴

快訊／25歲女蛇頭手機驚見「全拆」術語　活摘器官集團3人遭羈押

色男對女友姪女下藥騙是膠原蛋白　還瞎掰：她主動壓住我

剛出獄借住被嫌「連碗都不洗」　莽男理智線斷刺死獄友

25歲女蛇頭黑化3部曲曝光　拓展「生意」自組人蛇騙摘器官

諧星車禍頭部重創身亡享壽81歲！生前遭妻拋棄…慘住垃圾屋飄臭味

30分鐘開21槍！　萬華居民為「維持房價」報警：請加強巡邏

敷面膜就能保濕？皮膚科醫師揭「5個保養真相」　難怪肌膚好不了

萬華槍手連轟4人自盡　最後留言「怨遭同門出賣」埋殺機

北市進出口公會與奈及利亞FACAN締盟姐妹會　探索西非市場新商機

遇到請抱緊！這3星座「絕對是好情人」　第1名默默記你愛的口味

和女兒吃完最後的午餐　槍手衝2地狂轟21槍復仇！擊中4人後自盡

柯基軍團白金漢宮前遊行　紀念「頭號粉絲」英國女王

社會熱門新聞

即／悲歌！　母殺6歲童後尋短送醫獲救

即／邱姓槍手自轟2槍亡　臉書訣別女兒

萬國幫內鬨！阿國連開21槍3大老重傷

快訊／跟兒女喊話！萬華槍手最後貼文曝光：別像爸爸一樣

即／萬華槍手自轟2槍倒地！當場躺血泊中

萬華槍手連轟4人飲彈身亡！警方還原時間軸

女蛇頭曝「全拆」術語　摘器官集團3人羈押

萬華槍手自轟影片曝！　遭疑自盡怎會開2槍

和女兒吃完最後的午餐　槍手衝2地狂轟21槍復仇

快訊／萬華槍手「自轟2槍」滿地血　女人質嚇傻曝說法

獨／槍手伏殺萬國幫角頭！2人中彈照曝光

神棍藉除陰氣　對女子搓胸吸乳頭下場曝

桃園女早餐店產子　抱孩子走出廁所

萬華槍手自轟2槍！警政署長到場　柯文哲暫停行程

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／悲歌！　母殺6歲童後尋短送醫獲救

即／邱姓槍手自轟2槍亡　臉書訣別女兒

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

萬國幫內鬨！阿國連開21槍3大老重傷

快訊／跟兒女喊話！萬華槍手最後貼文曝光：別像爸爸一樣

房東掛掉！天真妹以為「房子變房客的」　網炸鍋

展瑞爸爸化療結束「突中風跌倒」！　無力淚崩：想假裝沒事

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

趁老公輪班！人妻「尬上陽光小叔」網砲翻

即／萬華槍手自轟2槍倒地！當場躺血泊中

詭異！一覺醒來帳戶6.7萬變200元　業者曝真相：要小心

小蠻「真的不要亂紋眉」！

萬華槍手連轟4人飲彈身亡！警方還原時間軸

租飛機去約會　他遭螺旋槳爆頭亡

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

更多

最夯影音

更多
萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地
婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

開顱手術中吹薩克斯風！　音樂家清醒狀態演奏9hrs

開顱手術中吹薩克斯風！　音樂家清醒狀態演奏9hrs

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面