萬華槍手連轟4人自盡　最後留言「怨遭同門出賣」埋殺機

記者黃翊婷／綜合報導

萬國幫57歲大老「阿國」邱國隆19日在台北市萬華區持槍打傷4人，隨後飲彈自盡。邱男在犯案前曾透過臉書向子女道別，另外他還在文中提及自己近1年多來被人欺負，所以想找幾個朋友作伴，而他點名的人正好與萬華角頭勢力「河溝頭」相似，警方不排除他是因為糾紛未獲得兄弟支持，還遭兄弟出賣，才會埋下殺機。

▲邱國隆舉白旗釋放人質。（圖／記者邱中岳攝）

邱國隆為萬國幫的大老，被外界稱為「阿國」，他19日晚間7點20分前往漢口街二段一處商業大樓尋找「阿弟仔」洪姓角頭，接著開槍射擊，導致洪男和小弟身中多槍；大約7點42分他又跑到青山宮，找萬國幫副幫主「細漢芋粿」許姓宮廟副主委，並朝對方身上開了3槍，最後他跑到青山宮附近的飲料店（許男經營），挾持許男的妻兒、堂姊、員工等4人，與警方對峙1個小時，最終釋放人質，再自己走到店外自轟2槍身亡。

▲洪姓角頭和小弟遭開槍射擊，現場血跡斑斑。（圖／民眾提供）

這起事件一共造成4人受傷、1人死亡。邱國隆在犯案之前曾於臉書PO文向子女道別，並在同篇文章的留言區中指控，「事出一定有原因，我要做得有尊嚴」、「這1年多來他們動用警察機關，不然就是用兄弟壓迫」，更直接點名1年多前在西門町因為河溝大頭彬欺負他的朋友，他朝對方開槍，雙方因此結仇，甚至動用警察車隊包圍，害他像老鼠一樣被貓抓到，「XX（人名）我們當初茶不是泡好了和解了，做兄弟這樣子嗎？」

▼▲邱國隆在臉書留言區控訴受到兄弟壓迫。（圖／翻攝當事人臉書）

而邱國隆點名的河溝大頭彬正好與萬華角頭勢力「河溝頭」相似，警方推測，邱男可能是因為1年多前的糾紛未獲得兄弟支持，加上懷疑同門有人出賣他的行蹤，才會埋下殺機，不過，整起案件仍有許多疑點尚待釐清，詳細的案情還需要進一步調查。

▼邱國隆放走人質後開槍自轟亡。（圖／記者黃彥傑攝）

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