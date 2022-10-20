　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

世界最長直線公路！總長4.5趟「基隆→高雄」　駕駛開到抓狂

艾爾高速公路擁有世界上最長的直線路段，告示牌上寫著146 公里無拐彎。（圖／翻攝自推特）

▲艾爾高速公路擁有世界上最長的直線路段，告示牌上寫著146 公里無拐彎。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

世界上危險的公路動不動就幾十個拐彎或是懸崖峭壁，不過，卻有這麼一條公路，既沒有拐，也沒有懸崖峭壁，相反的，它不僅平坦，而且筆直路段整整146公里，一個轉彎都沒有，駕駛人因此開到發瘋抓狂，原因是「太無聊了」！

這條全世界最直的公路就是澳大利亞艾爾高速公路（Eyre Highway），穿越西澳大利亞州和南澳大利亞通過納拉伯平原。標識為國家公路1/A1，它由部分1號公路和澳大利亞的國家公路網連接著珀斯和阿得雷德。

艾爾高速公路到底哪裡危險，原因正是這條高速公路筆直的路線看似很安全，但事實上這也是它最危險的地方，因為太長、太無聊又一望無際。（圖／翻攝自推特）

▲艾爾高速公路到底哪裡危險，原因正是這條高速公路筆直的路線看似很安全，但事實上這也是它最危險的地方，因為太長、太無聊又一望無際。（圖／翻攝自推特）

艾爾高速公路總長1660公里，換算可以從基隆到高雄總共開4.5趟，這條高速公路的命名原因，是因為一名叫約翰艾爾的男子於1841年走過這條令人生畏的路線，他成了穿越這條極為漫長路線的第一人，公路就後來就以他的名字來命名。

駕駛人或是旅客要穿越這條高速公路必須做好充足準備，也就是一路寂寞開車的心裡準備，因為這裡沒有都市的繁華，還必須攜帶好足夠的水和食物，雖然公路沿途仍有一些加油站和其他的供應站或是修理廠等，但備妥上述的物資是以備不時之需。

艾爾高速公路總長1660公里，橫跨西澳和南澳，也是西岸大城伯斯通往阿得雷德唯一道路。（圖／翻攝自Google Map）

▲艾爾高速公路總長1660公里，橫跨西澳和南澳，也是西岸大城伯斯通往阿得雷德唯一道路。（圖／翻攝自Google Maps）

對喜愛欣賞公路延邊風景的駕駛者，別有一番韻味，由於這裡氣候乾燥，加上公路周邊的枯黃的草木，因此這裡也有「荒原上的黃金路」的稱號，若是真的太無聊，建議可攜帶緩解枯燥的物品。

不過回到重點，這條公路到底哪裡危險，原因正是這條高速公路筆直的路線看似很安全，但事實上這也是它最危險的地方，因為太長、太無聊又一望無際，艾爾高速公路擁有世界上最長的直線路段，146 公里無拐彎，加上一成不變的景色經常讓駕駛開到一半睡著，加上隨時有動物橫越馬路，導致這條公路的車禍頻傳。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399　限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
搜奇／愚公移山現代版　13壯士開闢世界第九大奇蹟　
英國首相與25內閣「私人手機號碼」遭賤價出售　洩漏源竟在美國
28歲嫩男每天一杯牛奶卻得了肝癌　醫師大罵無知：牛奶怎麼可以這樣喝

►「嘎蹦熊鮮魷脆片」任選2桶特價739元！追劇必備超涮嘴

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
萬國幫大哥中9槍還原現場！「聽不清楚說什麼就被開」
穿整件刺青！　萬華槍手裸身喊「中年最能實現夢想」
萬華槍手殺人動機曝！　被自己人看不起「狂轟32槍」
痛失3至親！　女大生打工養自己「1原因不算低收入戶」
熱水瓶爬滿「螞蟻群」！　驚人畫面曝光
近距離槍擊3人　萬華槍手靶場練槍畫面曝
開槍前「啃芭樂」畫面曝！萬華阿國轟19槍　滑手機轉戰青山宮
公園驚見黑絲妹躺椅！F級巨胸掉出來　網驚：是百萬網美
最新民調！　陳時中「支持度39.6%」超車蔣黃居第一

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

世界最長直線公路！總長4.5趟「基隆→高雄」　駕駛開到抓狂

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

開顱手術中吹薩克斯風！　音樂家清醒狀態演奏9hrs

孫安佐健美比賽奪第4「體脂剩6％」　全家到場...放閃女友：感謝一路相伴

海倫清桃.黃景裕被控吸金詐騙　兩人不認婚...遭罵「滾回越南」委屈喊告

男搞笑詮釋二兵→拿退伍令　見人打招呼變橫著走網笑翻

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

世界最長直線公路！總長4.5趟「基隆→高雄」　駕駛開到抓狂

夫妻租屋！房東突反悔「沒生小孩」拒租　網兩派戰翻：你自己買房

乾女兒撒嬌討23萬投資！他秒衝郵局　妻搶存簿「回去」2字罵醒夫

台積電拉尾盤強漲2元收397.5！　台股小跌30點收復12900

李燦赫爆熱戀女偶像「結婚是唯一夢想」閃婚發言遭挖　YG曖昧回應

吃不到300億租金補貼？　林宜瑾要求回溯至申請日

民眾報案車禍竊盜都不理...丟抽屜擺爛418天　荒唐警吃案14件下場曝光

首位政見結合元宇宙！手機掃一下　虛擬鄭朝方1秒到你身邊

三立民調新聞下架重上！　他怒轟：連自己委託誰做的都搞錯？

LIVE／高端EUA恐遭撤「補打挨轟全民埋單」　王必勝最新說明

萬華「阿弟仔」身中9槍還原現場　青山宮「芋粿」來不及逃倒血泊

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

新奇熱門新聞

世界最長直路！總長4.5趟「基隆→高雄」駕駛開到抓狂

撞球正妹藏「贏球秘訣」　網秒懂

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

高雄跳樓男遭「腰斬」　午時電梯自啟

「扁蟲」生殖器對決！輸家當女生

7-11店員扮屍躺冰櫃　網友批白目

女友做愛狂叫　他「操勞過度」求救

麥當勞「奶昔大哥」不是奶昔！網友全崩潰

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

世界最長單字　189819字母組成

椅背改成龍頭　師傅給他2個成龍頭

超兇正妹狂吸「滿漢大餐」太惹火...47萬人看呆

更多熱門

相關新聞

竹圍漁港吃生魚片　她一夾竟發現活蛆嚇傻

竹圍漁港吃生魚片　她一夾竟發現活蛆嚇傻

這樣的生魚片，看了真讓人害怕。近日一位網友說，她去桃園竹圍漁港吃生魚片，沒想到中籤王，生魚片上疑似有一隻扭動的蛆，餐廳老闆還把責任推給生魚片店家，讓她很傻眼。

女友體質太詭異！屢被撞+一碰電視冒煙...他傻眼

女友體質太詭異！屢被撞+一碰電視冒煙...他傻眼

19歲嫩男愛上3寶嬤　交往2年訂婚了：想讓她幸福

19歲嫩男愛上3寶嬤　交往2年訂婚了：想讓她幸福

退團前夕1／退出「天王星」最後曝光　小孩收下「加油」落寞離去

退團前夕1／退出「天王星」最後曝光　小孩收下「加油」落寞離去

婆婆罹子宮頸癌！她慘被牽拖「媳婦不孝害的」

婆婆罹子宮頸癌！她慘被牽拖「媳婦不孝害的」

關鍵字：

周刊王艾爾高速公路Eyre Highway

讀者迴響

熱門新聞

即／悲歌！　母殺6歲童後尋短送醫獲救

萬國幫內鬨！阿國連開21槍3大老重傷

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

即／邱姓槍手自轟2槍亡　臉書訣別女兒

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

「傻得讓人利用！」邱國隆家屬發聲

港女勇闖台灣1年半花300萬「換一場空」：不會再回來了

快訊／跟兒女喊話！萬華槍手最後貼文曝光：別像爸爸一樣

萬華槍手自轟影片曝！　遭疑自盡怎會開2槍

《公主小妹》辛樂兒懷孕了！

小蠻「真的不要亂紋眉」！

明日花綺羅化身「真人版羅賓」

房東掛掉！天真妹以為「房子變房客的」　網炸鍋

美海軍司令警告「中共最快今年犯台！」

更多

最夯影音

更多
萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地
想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面