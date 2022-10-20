世界最長直線公路！總長4.5趟「基隆→高雄」　駕駛開到抓狂

▲艾爾高速公路擁有世界上最長的直線路段，告示牌上寫著146 公里無拐彎。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

世界上危險的公路動不動就幾十個拐彎或是懸崖峭壁，不過，卻有這麼一條公路，既沒有拐，也沒有懸崖峭壁，相反的，它不僅平坦，而且筆直路段整整146公里，一個轉彎都沒有，駕駛人因此開到發瘋抓狂，原因是「太無聊了」！

這條全世界最直的公路就是澳大利亞艾爾高速公路（Eyre Highway），穿越西澳大利亞州和南澳大利亞通過納拉伯平原。標識為國家公路1/A1，它由部分1號公路和澳大利亞的國家公路網連接著珀斯和阿得雷德。

▲艾爾高速公路到底哪裡危險，原因正是這條高速公路筆直的路線看似很安全，但事實上這也是它最危險的地方，因為太長、太無聊又一望無際。（圖／翻攝自推特）

艾爾高速公路總長1660公里，換算可以從基隆到高雄總共開4.5趟，這條高速公路的命名原因，是因為一名叫約翰艾爾的男子於1841年走過這條令人生畏的路線，他成了穿越這條極為漫長路線的第一人，公路就後來就以他的名字來命名。

駕駛人或是旅客要穿越這條高速公路必須做好充足準備，也就是一路寂寞開車的心裡準備，因為這裡沒有都市的繁華，還必須攜帶好足夠的水和食物，雖然公路沿途仍有一些加油站和其他的供應站或是修理廠等，但備妥上述的物資是以備不時之需。

▲艾爾高速公路總長1660公里，橫跨西澳和南澳，也是西岸大城伯斯通往阿得雷德唯一道路。（圖／翻攝自Google Maps）

對喜愛欣賞公路延邊風景的駕駛者，別有一番韻味，由於這裡氣候乾燥，加上公路周邊的枯黃的草木，因此這裡也有「荒原上的黃金路」的稱號，若是真的太無聊，建議可攜帶緩解枯燥的物品。

不過回到重點，這條公路到底哪裡危險，原因正是這條高速公路筆直的路線看似很安全，但事實上這也是它最危險的地方，因為太長、太無聊又一望無際，艾爾高速公路擁有世界上最長的直線路段，146 公里無拐彎，加上一成不變的景色經常讓駕駛開到一半睡著，加上隨時有動物橫越馬路，導致這條公路的車禍頻傳。

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