飆出人生舒適圈！Iris蔡雨軒勇闖世界舞台　沈浸其中就是最佳狀態！

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許多人都在尋找此生適合自己的志業，透過多方尋覓與嘗試，或在某次的機緣下，找到自己最能發揮的「舒適圈」。原本是活動主持人和模特兒出身的Iris蔡雨軒，就意外在2016年接觸賽車後，終於找到最真實的自己！跨入賽車競速運動的「舒適圈」後，不僅成為罕見的女賽車手，更在一次次的訓練和世界舞台中，發揮意想不到的潛能！

原本是活動主持人的Iris蔡雨軒，在2016年參與了一場卡丁車開幕活動採訪，因緣際會下結識了主辦單位，原本只是對車子很有興趣的她，一腳踏進了賽車界，並接連在2018年中華賽車會全國錦標賽中拿下房車賽年度冠軍、2019年廣東SEC超級耐力錦標賽全場亞軍、2022年STS超級房車全國系列賽N2000組冠軍和TCR組亞軍等精彩成績，展現過人的實力與天賦。

▲活動主持人和平面模特兒出身的Iris蔡雨軒，接觸賽車後，終於找到最真實的自己！（圖／記者周宸亘攝影，下同）

賽車場上女性選手很少，原本對賽車就很有興趣的Iris蔡雨軒，在競爭激烈的賽車界成為最受矚目的女賽車手，她其實花了極大的工夫在練習和精進賽車技術，Iris蔡雨軒說，「賽車場上需要全神貫注，這也是我喜歡賽車的原因，我從小是一個很容易分心的人，但賽車時狀態最好，我可以完全專注！」在舒適圈中，Iris蔡雨軒非常享受練習與競賽的過程，並將專注力提升到百分之百的認真。

▲Iris上場就位準備競賽。（圖／蔡雨軒提供）

人生不會永遠都一樣順遂，但總有一個避風港是可以讓你忘記一切的救贖，對Iris來說就是賽車，從卡丁車轉換到房車競賽後，Iris蔡雨軒很明顯感覺到自己心境的改變，「當初我只想贏男生，很急躁地只想要贏，但現在我更懂得做自己最愛的事情就是我的舒適圈，很享受過程」，每一次競賽中的判斷只有0點幾秒的時間，腎上腺素激增的快感中，百分百的專注讓我快速做出反應，這些細微的反應決定每個單圈的秒數，在賽道上勝負差距不到一秒鐘，沈浸其中的快感卻永無止境！

她自我分析認為「賽車跟人生很像，車道有直線也有彎道、大彎、小彎，在這過程中不可能永遠都是順遂的，有時候過彎不順利，但是你總會找到方法，就是不斷地去練習去嘗試，讓自己的心靜下來，當你靜下來的時候，輸贏已經不是最重要的重點，而是你在這個比賽的過程中能夠學到什麼，遇到困境的時候，走進自己的舒適圈，沈浸其中做好自己最擅長的事情，自然就可以跨過去」或許Iris蔡雨軒與你我一樣，在賽道與生活中難免會碰到不順遂的事，但這些事在賽車時都會煙消雲散，在她的賽車世界中一切由她做主，她能成為任何人，達成更多目標。現在的她同時擔任Team manager協助經營車隊，更享受整個賽車車隊競賽過程中團隊作戰的細節，而不是只是一個賽車手的快樂。

賽車運動場上噪音很大，路況也會因為光線反光而造成眼睛不舒服，對賽車選手而言眼睛和耳朵又是最重要、最靈敏的器官，平時勤於練習的Iris蔡雨軒說「賽車手更要好好保護眼睛和聽力」，平常會和朋友一起練模擬器訓練眼手反應，是她保持最佳狀態的方法。她說「開賽車對眼睛和耳朵負擔大，如果使用模擬器練習，就會盡可能避免太亮的螢幕以及聲音尖銳的音響」，因為視力與聽力敏銳度會影響比賽成績，所以她特別在意模擬器所連結的螢幕使用起來眼睛是否舒適、音效是不是夠好，選擇有護眼、聲音效果好的螢幕是一大關鍵，在模擬器上沈浸感越真實可以帶來越好的訓練效果，當去國外新賽道時，熟悉的感覺可以讓她快速進入狀況！

▲賽車場上需要全神貫注，Iris蔡雨軒在賽車當中發現自己的狀態是最好的！

Iris蔡雨軒最喜歡BenQ MOBIUZ EX270QM遊戲護眼螢幕的獨家類瞳孔技術，讓她在長時間使用模擬器訓練時，螢幕亮度能狗隨環境光自動調整，眼睛不會覺得刺眼，同時也能如瞳孔所見呈現賽道上的所有細節，其中HDRi類瞳孔模式有不同模式可以切換，玩賽車這類速度感的遊戲時畫質非常精細，光影的細節部分也更明顯，支援240Hz畫面更新率、1ms GtG反應速度，速度快的遊戲也可以感覺相當流暢，看起來很舒適也比較護眼，讓她很驚豔的是內建喇叭很不錯，內建treVolo 2.1聲道喇叭，過程中轉速拉轉的聲音不會爆掉刺耳，而是可以很清楚聽到轉速的聲音，同時震撼的重低音也能帶出真實開賽車的臨場感，她說「我之前比賽曾經遇過前面的儀表板過熱亂跳故障了，但這個時候只能靠自己聽轉速的聲音到了要升檔、降檔。」所以模擬器的呈現真實感的聲光效果是非常重要的，唯有好的音質才可以聽正確的轉速，讓她就像身處在真實競賽中，完全享受、沈浸在自己的舒適圈中掌控一切，拿出最佳表現。

▲能在激烈的競賽中達到最放鬆最舒適的狀態並拿下好成績，就是她感到最開心和滿足的舒適圈。（圖／蔡雨軒提供）

▲BenQ MOBIUZ EX270QM遊戲護眼螢幕的獨家類瞳孔技術，就像身處在真實競賽中，完全享受。

沈浸在賽車的舒適圈中激發了Iris蔡雨軒的潛能，在激烈的競賽中達到最放鬆最舒適的狀態時時刷新自己，就是她感到最開心和滿足的時刻，這也是吸引她持續投入的原動力。一開始只是覺得有趣而開始「玩」賽車，從沒想過賽車的舒適圈居然這麼適合她，可以揮別他人的眼光，讓她坦率的自在做自己，在賽車界展現實力與天賦發光發熱，她也呼籲大家找到自己喜歡的事情，在自己擅長的舒適圈中看到不一樣的自己與更美的風景，在當下你就是獨一無二的存在，只要相信自己就能真正擁有精神上的富足，接下來10月即將啟程前往法國代表台灣參加FIA Motorsport Games卡丁車耐久賽，將讓更多人看到台灣女賽車手的強悍實力，飆出人生舒適圈，她要勇闖世界舞台！