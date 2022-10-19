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高榮南院醫療智慧論文發表　用科技躍升醫療品質

▲高榮台南分院獲選2022年第12屆「亞太地區醫療資訊年會」論文發表殊榮，分享該院在醫療品質推動、臨床照護和深耕臨床研究環境之成效。（圖／記者林悅翻攝）

▲高榮台南分院獲選2022年第12屆「亞太地區醫療資訊年會」論文發表殊榮，分享該院在醫療品質推動、臨床照護和深耕臨床研究環境之成效。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

亞太醫學資訊協會主辦2022年「第12屆亞太地區醫療資訊年會」，高雄榮總台南分院以「AI+BI打造醫療院所管理新紀元」、「後疫情時期地區醫院創新跨團隊照顧模式」及「南部某地區醫院應用持續性品質改善(CQI)提升急診醫療品質之探討」為主題研究論文投稿，並獲選該會論文發表的殊榮。

高榮台南分院遴派護理長陳麗幸及醫務個管師吳孟潔在會中分享在醫療品質推動、臨床照護和深耕臨床研究環境之成效，再次受到國際的肯定，相當難能可貴。

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副院長潘潔慧表示，疫情期間遠距、低接觸的醫療模式有著迫切的需求，該院積極整合現有的出勤設備及紅外線體溫測量以智慧化模式替代繁瑣人工作業，其中導入「AI+BI」打造醫療院所管理策略，在Covid-19疫情延燒期間，照護體系與人力備援得以不間斷，互助合作順利執行防疫任務，並確保醫療量能充足以因應疫情。

除外，「南部某地區醫院應用持續性品質改善(CQI)提升急診醫療品質之探討」係致力於提升病人安全為目標，護理部周惠千主任說，面對疫情與疾病的恐慌，病患與家屬渴望在第一時間獲得確切答覆，比肩接踵的人潮至急診醫療量能瀕臨潰堤，聚焦「降低出院後三日以內同院所再急診率」，將健康數據從基本的收集、儲存與交流，推展到以數據所建置的知識基礎。

同樣獲選發表的「後疫情時期地區醫院創新跨團隊照顧模式」，伴隨著人口高齡化，高齡病人占比逐漸攀升，為落實醫病溝通日常化，協助病人預防及選擇適合的治療方式，在護理部主任周惠千與醫務企管室主任陳淑真通力合作下，強化對內、外的溝通，當病人面對骨質疏鬆症時提供病人醫療資源及資訊，進而讓病人做出符合自己期待與偏好的醫療決策，俾利在疫情肆虐帶來無數衝擊的後疫情時代進行深度了解分析，並把握機會超前部署，進行突破性的改善挑戰；本院同仁的韌性及多元的適應能力，崛起於危機之中並汰舊換新轉化為新常態，藉以克服不起眼的低垂果實，提升醫療品質並打造精緻的全人醫療照護環境。

院長王瑞祥院長表示，用科技提升醫療品質，是跨部門共同努力、付出的成果，包括臨床、醫療文獻的實證應用，對於病人安全及醫療照顧品質都有實質促進。未來，高榮台南分院仍持續提升醫療品質，邁向醫學院化的醫學中心前進，提供來院的病患與家屬最優質的醫療環境。

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