ET專訪／破解既老又窮封印　張麗善力拼雲林2030「加速前進」

▲本屆張麗善積極尋求連任，專訪談起四年來政績，張麗善顯得興奮、有活力。（圖／記者徐文彬攝）



記者游瓊華、蔡佩旻、白珈陽／雲林報導

長期被視為偏鄉的雲林，面臨嚴重人口流失、居民高齡化問題。昔日為護理師的縣長張麗善上任後，展現女性溫柔細膩以及堅韌，從生養、教育的人口問題著手吸引年輕人願意留鄉、生根；也精打細算、落實財政紀律，還債近70億元，更積極發展經濟併兼顧環保，努力破解雲林「既老又窮」的封印。

▲為了破解既老又窮封印，張麗善力拼雲林2030「加速前進」。（圖／資料照片）



本屆張麗善積極尋求連任，接受《ETtoday新聞雲》專訪，談起四年來政績，張麗善顯得興奮、有活力！談到自己過往護理師身分，「因為在醫院上班，要發現病人的問題，要對症下藥，解決問題讓病患早日康復，這就是我的職業啊！」於是，上任四年來，張麗善想方設法一一解決雲林縣從老到小，從經濟到環境的各項問題。

包括克服校舍線路老舊問題，還出奇招，用分期付款方式，讓每個小孩上學都有冷氣吹，更讓雲林成為全台第一個班班有冷氣的縣市。雲林縣為全台人口老化最高的前三名之一，老人人口比例已逾19%。為了照顧老人，張麗善廣設長青食堂，共達156處，上任後增加90處，平均每年增加30處，服務168個村里，過往一個中午3000名長者吃飯，現在一個中午供應1萬2000名長者用餐，全國使用率最高，也把雲林成為友善高齡的健康城市。

▲張麗善向企業募得住警器，雲林縣裝設率翻9倍，解決老人居住問題。（圖／資料照片）



老年人口多，住宅火災警報器警示火災的功效更顯重要，但雲林縣3年前張麗善上任前，全縣裝設率僅17％，張麗善上任後，積極尋求宗教團體或企業贊助購買，弱勢家庭、高風險建築物住家優先安裝，普及率已達97%。

雲林是農牧大縣、又有石化廠，讓雲林空氣品質有無法甩去的包袱，空汙一直為民眾所詬病。但張麗善上任後也積極改善空汙問題，根據環保署各項指標，雲林這4年空氣品質的改善程度是史上最佳，也連續兩年空氣品質改善評比列為全國特優。

對於未來施政藍圖，張麗善喊出「2030 前進雲林」，指出雲林縣在過去四年已經登場，將以「低碳永續」、「智慧經濟」、「安全健康」、「共融發展」四大面向作為政策主軸，讓雲林在2030年時，從經濟、產業、交通、社會福利與生活品質上成功轉型為100%的「農工商科技城」。