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聽男友建議！OL玩股票「1年虧半台神A」求補償　內行一看笑了

▲▼裴洛西訪台衝擊台股走勢，繼前一日台股大跌後，今日(8/3)一開盤，即以小跌開出，隨後盤勢即在平盤上下遊走。（圖／記者湯興漢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友去年中旬，研究幾周股票後準備進場，當時她聽取男友建議，將八成資金都投入大盤ETF，由於她最近想買車，虧損金額又超過半台神A，於是希望男友多少補償一下，像是買禮物或請吃飯；不過，男方卻不願意，表示並非金錢的問題，而是「請客不就代表自己有錯？」

網友在PTT發文提到，連假期間和朋友出遊，晚餐時幾杯黃湯下肚，其中一對情侶的女方（簡稱C）便開始抱怨，男友推薦給她的股票都慘賠。

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他接著說，「由於C前幾年換了間薪資很不錯的公司，加上家裡環境好，2021年中時存款還不賴，她研究幾周股票後，選了幾支標的準備進場，但當時男友建議她，新手最好別碰各股波動大，盡量把資金灑在大盤如VOO、0050之類的，所以C把八成的資金都打在大盤ETF，結果大家也知道，大盤這1年損失了大概20%。」

直到最近，女方有了買車的打算，眼看虧損超過半台神A，她不爽地認為，男友應該多少補償一下，例如買個禮物或請吃飯，「但男方卻不甘願，直言不是費用的問題，而是如果請客了，不就代表他的推薦有疏失？」

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫freepik）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫freepik）

對此，鄉民紛紛回應，「推薦指數型ETF本來就有其合理之處，選擇要在高點入市當韭菜是她自己的錯，不檢討自己反而要求別人提供道義上的補償，那以後沒人敢跟她討論投資了」、「本菜雞也知道不要高點歐印，要是我信了那個說今年一定會兩萬點的，大概要住公園了」、「自己要買的自己負責，是有人逼她嗎」、「0050就放著，3%股利一直領，領個十年就30%」。

另外，也有人中肯表示，「如果只是撒嬌請吃個飯我覺得還好，就正常情侶互動；不過話說回來，投資股市是女生主動提的，男生建議新手先投大盤很合理，事實上今年也只有放空仔穩賺，多軍今年就是要吃屎，單是自己下的，怪不得別人。」

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