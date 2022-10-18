他了斷10年友誼！被朋友當負面「情緒垃圾桶」　LINE對話全是抱怨

▲他親手了斷10年友誼，大嘆被朋友當「情緒垃圾桶」，對話全是抱怨與發洩。（圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人會跟好友分享喜怒哀樂，但若分享的永遠只有哀跟怒，真的會讓人受不了。一名網友表示，他日前親手結束了一段十幾年的友誼，原因是對方似乎只當他是「情緒垃圾桶」，聊天訊息永遠都是抱怨與發洩，讓他直呼「我不是張老師，更不是心理醫生，沒有義務要一直接收負能量」。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」表示，他最近主動結束了一段十幾年的友誼，原因是他真的受不了，對方把他當成傾倒負面情緒的垃圾桶，兩人LINE對話永遠都是朋友在抱怨、發洩生活上不愉快的事情，讓他直呼「你的生活中真的都沒有絲毫正向還是快樂的事情嗎」。

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對話截圖可以看見，朋友不但會把大學時沒應徵上工讀生的往事拿出來輪迴抱怨，某一次甚至直接打電話到原PO上班的公司吐苦水，氣得原PO說「不要每次打來，都跟我說一堆很負面的事情，我覺得很煩」，不料朋友聽了不但不反省，還是拿兩人10多年的交情「情緒勒索」。

▲原PO與朋友的對話截圖。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO最後決定封鎖朋友，結束這一段友誼，更感嘆「不需要開口閉口都一直十幾年、十幾年，我反而覺得我比較倒霉，認識你這個朋友十幾年」、「我不是張老師，也不是心理醫師，沒有責任也沒有義務，要一直接受你滿滿的負能量，所以直接封鎖，謝謝再聯絡」。

貼文一出引發網友熱烈討論，有人說「真正朋友不是只拿來分享負面能量，完全不講正面事情的」、「拿10幾年來情緒勒索，還是封鎖比較好」、「你居然願意收他十年的垃圾話，還好十幾年就劃下句點」、「情緒勒索真的很討厭，誰沒低潮過，日子還是要過不是嗎，與其一直抱怨，不如想想怎麼改變吧」。

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