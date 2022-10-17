開國門後「每週入境僅6萬人」！僅額度4成　交長：已討論再鬆綁案

▲交通部長王國材出席立院交通委員會。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

10月13日開國門，除入境免隔離外，每週入境人數放寬為15萬人次，雖解封後，每週入境僅6萬多人，僅開放入境額度4成，不過為迎接逐步回溫的國際旅遊，交通部長王國材表示，已與指揮中心討論相關再放寬方案，預期還會再開放，不過目前國內疫情還在高原期。

立委李昆澤今(10/17)在立法院交通委員會質詢時指出，疫情和緩，9月29日開放每週6萬人入境，10月13日試辦每週15萬人次入境，航空公司和觀光業者希望加快入境人數增加。

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交通部長王國材表示，針對每週15萬人入境再放寬，已經跟中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝討論過，方案還在討論中，預期還會再開放，不過國內疫情還在高原期。

李昆澤指出，目前日本機場地勤人力不足，影響飛日航班外，台灣飛上海相關班機，長榮和華航輪流一週1班，10月21日之後，中國是否相關航空公司會開放航機往來上海台灣。

民航局長林國顯表示，隨檢疫政策調整，每週入境人數從2萬人，到4萬、5萬、6萬，上週開放15萬人，上週運量能低，一週約6萬人，預估本週6.1萬人。

至於中國籍航空是否將開放上海飛台灣航線，林國顯表示，各地管制不一樣，目前上海航點被要求華航、長榮隔週飛1班，他們的航班不能飛桃園。