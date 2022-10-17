　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開國門後「每週入境僅6萬人」！僅額度4成　交長：已討論再鬆綁案

▲▼交通部長王國材出席立院交通委員會。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材出席立院交通委員會。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

10月13日開國門，除入境免隔離外，每週入境人數放寬為15萬人次，雖解封後，每週入境僅6萬多人，僅開放入境額度4成，不過為迎接逐步回溫的國際旅遊，交通部長王國材表示，已與指揮中心討論相關再放寬方案，預期還會再開放，不過目前國內疫情還在高原期。

立委李昆澤今(10/17)在立法院交通委員會質詢時指出，疫情和緩，9月29日開放每週6萬人入境，10月13日試辦每週15萬人次入境，航空公司和觀光業者希望加快入境人數增加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部長王國材表示，針對每週15萬人入境再放寬，已經跟中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝討論過，方案還在討論中，預期還會再開放，不過國內疫情還在高原期。

李昆澤指出，目前日本機場地勤人力不足，影響飛日航班外，台灣飛上海相關班機，長榮和華航輪流一週1班，10月21日之後，中國是否相關航空公司會開放航機往來上海台灣。

民航局長林國顯表示，隨檢疫政策調整，每週入境人數從2萬人，到4萬、5萬、6萬，上週開放15萬人，上週運量能低，一週約6萬人，預估本週6.1萬人。

至於中國籍航空是否將開放上海飛台灣航線，林國顯表示，各地管制不一樣，目前上海航點被要求華航、長榮隔週飛1班，他們的航班不能飛桃園。

►美國「磁力積木片」88折！自由創作、從中學習　小孩超愛玩

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
LIVE／恐怖雨彈正要發威！　直擊百齡橋下海量泡水車慘況
快訊／狠殺馬國女大生後服藥輕生　兇嫌出院了
降雨趨緩時間曝！　一週天氣「三階段變化」
棄7月大女兒離家！母年邁「逼她月給1萬」　結局超氣人
「人投胎成豬」雲林現蹤！　5爪特寫曝光
汐止人怒吼「交通全面癱瘓」！　新北警曝原因
罕見！士林淹大水　天德宮「升天」避災

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「160萬LEXUS小老婆」慘泡水　他哭問有救嗎？網臉垮：落水打1折

親子共讀有助語言發展　師大耶魯跨國研究「嬰兒6個月共讀效果佳」

馬路驚見「小扁」！他喊：認識的都超過30歲　網一看全笑翻

一週天氣三階段變化！降雨趨緩時間曝　「週末又一波東北季風」

咪妃生完小孩「氣質變了」對比照曝！　網一看激讚：比以前還好看

棄7月大女兒離家！年邁母「逼她月給1萬」敗訴　結局卻超氣人

男童買散裝糖果「用手一顆一顆抓回去」　店員整桶清空獲讚

「不移車怪誰？」百齡橋下50輛↑汽車慘泡水　網曬3大鐵證：有通知

河堤封住！重新橋塞爆「交通時間多2倍」　通勤族崩潰：全勤沒了

開國門後「每週入境僅6萬人」！僅額度4成　交長：已討論再鬆綁案

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

女駕駛國道雨中超車失控　2車慘遭撞...2人受輕傷！

動力火車合體許富凱飆《當》　台上突「老漢推車」超荒謬XD

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

洗菜、琳妲攜好友COVER台版《TOMBOY》　歌詞驚見湯包、鹽酥雞...網笑：聽了超餓

「160萬LEXUS小老婆」慘泡水　他哭問有救嗎？網臉垮：落水打1折

親子共讀有助語言發展　師大耶魯跨國研究「嬰兒6個月共讀效果佳」

馬路驚見「小扁」！他喊：認識的都超過30歲　網一看全笑翻

一週天氣三階段變化！降雨趨緩時間曝　「週末又一波東北季風」

咪妃生完小孩「氣質變了」對比照曝！　網一看激讚：比以前還好看

棄7月大女兒離家！年邁母「逼她月給1萬」敗訴　結局卻超氣人

男童買散裝糖果「用手一顆一顆抓回去」　店員整桶清空獲讚

「不移車怪誰？」百齡橋下50輛↑汽車慘泡水　網曬3大鐵證：有通知

河堤封住！重新橋塞爆「交通時間多2倍」　通勤族崩潰：全勤沒了

開國門後「每週入境僅6萬人」！僅額度4成　交長：已討論再鬆綁案

有超可愛立體變形抱枕毯！超商第2波「湯姆貓與傑利鼠」集點來了

肌膚入秋呵護！　1+1白茶保濕「霜」星日夜潤澤不斷電

海鮮控放福利！台中壽司店限定大閘蟹最多買5送7　活體現蒸蟹膏肥美

iPhone 14 Pro逐漸退燒　報告：發貨時間低於同期iPhone 13 Pro

百齡橋逾50輛車泡水　柯文哲提2項檢討措施：建預警、通知系統

泡水車維修費救星／理賠5大QA懶人包！　1情況建議「直接報廢」不要修

U23／敗給台灣火球陣 日本監督：很好的經驗

「160萬LEXUS小老婆」慘泡水　他哭問有救嗎？網臉垮：落水打1折

親子共讀有助語言發展　師大耶魯跨國研究「嬰兒6個月共讀效果佳」

泡水車維修費救星／車險加保「這個險」　可賠數十萬

生活熱門新聞

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

全台各縣市停班課一覽　桃園2校晚間宣布停班課

汐止清晨6點就塞車　在地人哀號：全面癱瘓

松山彩虹橋LOVE地標　被河水滅頂

凌晨規模4.0地震　最大震度3級

正妹內衣外穿搭捷運　網看到坐過站

真正共伴效應才要開始　白天雨勢再增大

大雨塞爆內湖人見1幕傻了　汐止人怨被邊緣

小周子瑜首次比基尼上陣！合體琳妲胸貼胸

6縣市豪大雨！吹12級強風　致災降雨再1天

百齡橋下50輛↑汽車泡水　網曬3大鐵證酸爆

北市百齡橋下大淹水！50輛↑汽車慘泡水

大雨電梯變水簾洞　她撐傘進入驚呆網

台大醫示警「BF.7兩特性」：恐讓秋冬感染數大增

更多熱門

相關新聞

開國門！國人瘋日本「增班逾3倍」　14家外籍航空搶復飛台灣

開國門！國人瘋日本「增班逾3倍」　14家外籍航空搶復飛台灣

10月13日國境解封，各航空已陸續增班約8成，其中日本航線增班幅度最大，增班超過3倍，其次是東南亞航線，民航局今(10月17日)於立法院交通委員會報告指出，將有14家外籍航空將陸續復飛台灣航線，其中有4家11月到12月就會復飛。

2端漏夜冒雨搶通便道！254名旅客脫困　交長：北橫公路今午搶通

2端漏夜冒雨搶通便道！254名旅客脫困　交長：北橫公路今午搶通

北橫公路今凌晨漏夜搶通便道　「254人全數脫困」

北橫公路今凌晨漏夜搶通便道　「254人全數脫困」

210人受困！北橫公路坍方擴大「延明上午搶通」　挖土機送進物資

210人受困！北橫公路坍方擴大「延明上午搶通」　挖土機送進物資

直擊／台灣虎航首航「桃園－新千歲」

直擊／台灣虎航首航「桃園－新千歲」

關鍵字：

解封入境15萬鬆綁交通部王國材

讀者迴響

熱門新聞

「人投胎成豬」雲林現蹤　遭棄養破壞稻田

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

動力火車尤秋興不藏了！公開正妹妻高清照

LINE瘋傳熊大貼圖免費下載！網疑Bug狂轉

全台各縣市停班課一覽　桃園2校晚間宣布停班課

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

體脂6%健美先生「是孫安佐」！孫鵬狄鶯現身力挺

汐止清晨6點就塞車　在地人哀號：全面癱瘓

松山彩虹橋LOVE地標　被河水滅頂

奇蹟復活　他曝死後世界什麼都沒有

《全明星》他破2大會紀錄拿MVP

愛愛開燈or關燈好？網吵翻　最美博士「羞吐2新玩法」

凌晨規模4.0地震　最大震度3級

正妹內衣外穿搭捷運　網看到坐過站

烏克蘭女被狗養大「四肢爬行、只懂吠叫」

更多

最夯影音

更多
劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利
苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面