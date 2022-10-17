烏克蘭女被狗養大「四肢爬行、只懂吠叫」　重新學做人卻剩6歲心智

▲烏克蘭一名女子從小被迫跟狗一起生活，獲救時只會吠叫，並用四肢爬行。（圖／翻攝自YouTube／markmcdermott，下同）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭一名女子兒時遭父母虐待，年僅3歲就被迫住進狗窩，和寵物狗奈達（Naida）一起生活成長，長期下來連附近的流浪狗也把她當作同類，還會和她分享食物。多年後，當她獲救時已經失去語言能力，只會像狗一樣吠叫，使用四肢走路，而至今38歲的她心智年齡只剩6歲，且仍保留著狗狗藏匿物品的習慣。

When Oxana Malaya was just 3-years-old she was abandoned by her parents. She crawled into a farmyard dog kennel & the dogs became her family. When Oxana was finally discovered, she was running, eating & barking just like the dogs that raised her: https://t.co/mHX9aAJmlK #60Mins pic.twitter.com/46UWlvFH0w — 60 Minutes Australia (@60Mins) January 14, 2020

根據《太陽報》報導，烏克蘭女孩瑪拉雅（Oxana Malaya）從小遭受酗酒的父母虐待，大約3歲時更被丟出家門外，為了取暖她只好鑽進狗窩，與家中飼養的寵物狗奈達一起生活，沒想到，這一住就是5年，包含奈達和附近的其他流浪狗都把瑪拉雅當作同類，和她分享食物，甚至會保護她不被警察發現。

直到瑪拉雅7歲多時對著鄰居吠叫，一切情況才終於被人發現，然而，和狗長期生活的瑪拉雅只會四肢著地行走，她從圍欄爬出來後像狗用四隻腳一樣跑來跑去，只透過吠叫與外界溝通，在地板上用舌頭吃東西，直接對著水龍頭伸出舌頭喝水，舔皮膚來清潔自己，缺乏人類的基本技能。

儘管瑪拉雅8歲時被送進寄養家庭，學會了站立走路和說話交流，但她仍保留著部分犬類行為，例如，她會像狗一樣把物品藏起來，感到孤獨的時候仍會用四肢爬行。醫生認為她不太可能完全康復，即使在成年後也被判定心智年齡和一名6歲小孩差不多。

如今，現年38歲的瑪拉雅住在可以照顧動物的特殊照護中心，並且能夠跟人說話、交流情感。中心工作人員表示，「我還記得她剛被帶到這裡時，不像一個人，只像一隻小動物。大約半年後，她完全變了。」她的故事被拍成一部紀錄片，製作團隊找到了她的親生父親，並安排一場父女團聚，初見面時雙方都保持沉默，但後來瑪拉雅主動給父親一個擁抱，最後也被介紹認識一名同父異母的妹妹。

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